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Минкультуры: Музейные экспонаты были похищены еще в 1960-80-х годах

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Алексей Тимаев

Ранее в СМИ прошла информация, что музеи и библиотеки в Кыргызстане разворовываются. Так, в Совете безопасности утверждают, что в разные годы были украдены музейные экспонаты, личные вещи полководца Михаила Фрунзе. В общей сложности по результатам проверки специальной комиссии обнаружена пропажа 104 музейных экспонатов. Больше всего пострадал Государственный исторический музей, в котором обнаружили недостачу 503 музейных экспонатов.

"Процесс проверки сохранности музейного фонда проводится систематически. Ревизия осуществляется комиссией, образованной на основании приказа директора музея. План-график проверки составляется с учетом объема музейного фонда. Для музеев с общим количеством фонда от 500 до 3 тысяч экспонатов – раз в 2 года. Для учреждений, в которых находится от 3 до 30 тыс. экспонатов – раз в 3 года; от 30 до 300 тыс. – раз в 5 лет", - рассказали "ВБ" в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма.

Для проверки объектов исторического наследия министерством был издан приказ об инвентаризации музейного фонда еще в 2014 году . В результате была выявлена недостача экспонатов в Государственном мемориальном доме-музее М. Фрунзе в количестве 104 единиц. Соответствующие материалы были направлены в УВД Первомайского района, но там отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Что касается пропажи экспонатов Исторического музея, то по ним было возбуждено уголовное дело, и по решению коллегии министерства в 2012 году ответственные за фонд сотрудники музея были уволены.

"Имеются акты пропажи от 1963-го, 1974-го и 1982 года. Недостача музейных экспонатов в количестве 503 единиц в Государственном историческом музее КР была выявлена в результате сверки, проведенной в 2012 году, и соответствующие материалы были своевременно направлены в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики", - добавила пресс-секретарь Минкультуры Жийде Зоотбекова.

URL: http://www.vb.kg/369711
Теги:
Министерство культуры и туризма, музей, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Гость
16.11.2017, 10:56

Когда пропали золотые часы М.В.Фрунзе?

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