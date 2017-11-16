На стройку школ и других соцобъектов за этот год потрачено 4,8 млрд сомов

На капитальное вложение за этот год рассмотрено 6 млрд 221 млн, на которые намерены были построить 273 объекта. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил глава Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбек Абдиев на заседании Жогорку Кенеша.

По его данным, из этих средств уже потрачено 4,8 млрд сомов, план работ выполнен на 77%. Всего на этот год было запланировано строительство 269 школ, 32 детских садов, а также 183 других объектов образования на общую сумму более 2 млрд сомов.

Также на сегодня завершены ремонтные работы 25 школ, двух детских садов. Осталось 74 объекта.

Услышав такие данные, депутаты предложили не начинать стройку новых школ, пока не закончат недостроенные объекты образования. Иначе правительство будет строить их еще лет 10-15.