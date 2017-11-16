В центре Бишкека только троллейбусы. Активисты собирают подписи

На сайте change.org начался сбор подписей в поддержку петиции Александра Мельникова, который предлагает оставить на центральных улицах столицы только троллейбусы в качестве общественного транспорта.

Из аргументов "за" автор текста отмечает экологическую выгоду, так как троллейбус не производит выхлопных газов, поддержание экономики страны путем производства электричества взамен импорта нефти.

"Инвестиции в сети электропитания для троллейбусов - это долгосрочные инвестиции в транспортную систему Бишкека.

Не создают пробок - сократят количество транспорта на дорогах в десятки раз.

Более комфортабельны и безопасны для пассажиров.

Более контролируемы - не могут менять маршрут по желанию водителя или устраивать гонки на дорогах, как водители маршруток", - говорится в петиции.

К настоящему моменту собрано более 2 тысяч подписей в поддержку письма, которое планируется передать мэру столицы Албеку Ибраимову, будущему президенту Сооронбаю Жээнбекову и директору департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций КР Замирбеку Айдарову.