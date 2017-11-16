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В центре Бишкека только троллейбусы. Активисты собирают подписи

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Глеб Куренев

На сайте change.org начался сбор подписей в поддержку петиции Александра Мельникова, который предлагает оставить на центральных улицах столицы только троллейбусы в качестве общественного транспорта.

Из аргументов "за" автор текста отмечает экологическую выгоду, так как троллейбус не производит выхлопных газов, поддержание экономики страны путем производства электричества взамен импорта нефти.

"Инвестиции в сети электропитания для троллейбусов - это долгосрочные инвестиции в транспортную систему Бишкека.

Не создают пробок - сократят количество транспорта на дорогах в десятки раз.

Более комфортабельны и безопасны для пассажиров.

Более контролируемы - не могут менять маршрут по желанию водителя или устраивать гонки на дорогах, как водители маршруток", - говорится в петиции.

К настоящему моменту собрано более 2 тысяч подписей в поддержку письма, которое планируется передать мэру столицы Албеку Ибраимову, будущему президенту Сооронбаю Жээнбекову и директору департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций КР Замирбеку Айдарову.

URL: http://www.vb.kg/369713
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление
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Комментарии
Фрунзе
16.11.2017, 12:46

Это конечно хорошо.. Но теперь представьте ситуацию: 7 утра вы едите на работу сбой электроэнергии.. Пешком далеко не уйдёте.. ещё и ребёнка в садик нужно отвезти и как быть?

Лучше будет если кроме троллейбусов будут ещё автобусы (а не позорные маршрутки)

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Вера Чехова
16.11.2017, 13:17
Карма: +9
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Плюсов: 11
Минусов: 2
Комментариев: 8

Против. Депутаты все равно будут приезжать на работу не на машрутках, а делать их высшим сословием желания нет.

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