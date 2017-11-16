Закон "О недрах" не работает. Горняки требуют отправить его на доработку

Закон "О недрах" не соответствует требованиям Конституции КР и не отстаивает интересы государства, заявил сегодня, 16 ноября, на пресс-конференции в "ВБ" президент Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Орозбек Дуйшеев.

В качестве примера он приводит ситуацию, сложившуюся вокруг золоторудного месторождения Джеруй. "Выиграл в конкурсе на обладание лицензии на этом месторождении "Востокгеологодобыча", но сейчас учредителями СП является другая организация - "Альянс алтын". В результате КР не участвует в управлении предприятием и не получает дивидендов. Чистая ежегодная прибыль СП - более полутора миллиарда долларов", - рассказал Дуйшеев. Он призвал главу государства не подписывать Закон "О недрах" и вернуть документ на доработку.