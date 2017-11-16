Погода
$ 69.63 - 69.81
€ 82.19 - 82.68

Закон "О недрах" не работает. Горняки требуют отправить его на доработку

151  0
Алексей Тимаев

Закон "О недрах" не соответствует требованиям Конституции КР и не отстаивает интересы государства, заявил сегодня, 16 ноября, на пресс-конференции в "ВБ" президент Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Орозбек Дуйшеев.

В качестве примера он приводит ситуацию, сложившуюся вокруг золоторудного месторождения Джеруй. "Выиграл в конкурсе на обладание лицензии на этом месторождении "Востокгеологодобыча", но сейчас учредителями СП является другая организация - "Альянс алтын". В результате КР не участвует в управлении предприятием и не получает дивидендов. Чистая ежегодная прибыль СП - более полутора миллиарда долларов", - рассказал Дуйшеев. Он призвал главу государства не подписывать Закон "О недрах" и вернуть документ на доработку.

URL: http://www.vb.kg/369714
Теги:
горнодобывающий сектор, закон
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  