Не вынесла душа поэта. Мелочные обиды главы сената Казахстана

Любое публичное выступление президента Атамбаева представители правящих элит Казахстана воспринимают как личную, глубоко переживаемую трагедию. Они в шоке оттого, что им, персонам из касты неприкасаемых и окруженных льстецами, кто-то высказывает правду об экономической диверсии в ЕАЭС и необъявленной торговой войне, развернутой против Кыргызстана. Астанинский истеблишмент трясет от ненависти и злости, и скрыть они этого уже не могут, тем самым подтверждая, что "удушающий прием" в виде пограничной блокады используется против нашей республики как инструмент политического влияния.

Спикер казахстанского сената Касым-Жомарт Токаев отреагировал на эмоциональную речь президента Атамбаева по поводу деструктивных действий Астаны в Tvitter, и вот что он написал: "Очередная истеричная речь Атамбаева с грязными нападками на Казахстан идет только во вред отношениям истинного добрососедства. Такого рода эмоциям не место в большой политике. О блокаде Кыргызстана речи не идет. Надо выполнять нормы и требования ЕАЭС. Это и есть предмет переговоров".

Непонятно, о каких переговорах вещает главный казахстанский сенатор. Если глава правительства этой страны Сагинтаев бесцеремонно заявляет, что граница останется закрытой, какие бы документы не были подписаны. Он ведь как фигура далеко не самостоятельная не может делать такие заявления без одобрения Елбасы. А значит, это согласованная позиция президента и кабинета министров Казахстана. Астана проигнорировала все призывы Бишкека начать конструктивный процесс урегулирования разногласий.

Назарбаеву, видимо, нет дела ни до ЕАЭС, ни до урегулирования отношений с соседними государствами. Тогда, может быть, кто-то объяснит, почему, когда в Кыргызстане проходила президентская кампания, у Елбасы нашлось время для задушевных бесед и фотосессий с депутатом Омурбеком Бабановым. Если казахстанская сторона апеллирует к таким терминам, как "политика" и "добрососедские отношения", для начала стоило бы объясниться по поводу того, с какой стати Назарбаев лично пиарил и благословлял олигарха Бабанова как кандидата в президенты Кыргызстана. Давайте представим, в каких истериках забилась бы Астана, если бы в Бишкеке был организован прием и создана информационная площадка для политических заявлений, ну например, для того же Мухтара Аблязова. При этом даже не Атамбаев, а кто-нибудь из политиков невзначай обронил бы фразу: "Было бы неплохо, если бы такой молодой политик с прогрессивными взглядами стал президентом Казахстана". Вот это был бы номер. А ведь всех нас, избирателей Кыргызстана, пытались развести именно по такой схеме. И как вам такое добрососедство?

Накануне Атамбаев высказался как раз по этому поводу, вероятно, это и вызвало ярость и раздражение в Астане. "Я наблюдаю, как вопят некоторые политиканы и некоторые депутаты парламента, что Атамбаеву надо поехать, извиниться, в ножки поклониться. Все это политическое дерьмо, которым абсолютно недорога наша страна. За что я должен просить прощения? За то, что я потребовал не вмешиваться в дела Кыргызстана, за то, что потребовал уважать законы Кыргызстана и того же Казахстана? Законы Казахстана также запрещают вмешиваться в дела другой страны. Отныне хочу предупредить, как всенародно избранный президент Кыргызстана, я ездил не впервые по стране. Я видел, что люди сейчас мне верят еще больше. Хочу предупредить, что никто не должен навязывать, как нам жить, кого избирать своим президентом. Никто. И просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто нагло лезет во внутренние дела Кыргызстана, те, кто хочет навязать нам свои правила, свои законы, свою коррупцию", - подчеркнул глава государства.

Между тем, что уже очевидно, Астана давит Кыргызстан не только экономическими санкциями, окружение Елбасы продолжает делать ошибки и экстраполирует ситуацию. И теперь конфликт приобретает признаки настоящей гибридной войны. Недавно стало известно, что в Алматы под эгидой провластного Фонда политических исследований организован круглый стол, в работе которого примут участие засевшие в Кыргызстане прозападные грантоеды. Приглашения получили только иностранные агенты, недовольные итогами выборов президента – Гульнара Джурабаева, Рита Карасартова, Равшан Жээнбеков и другие активисты иностранных НПО. А объясняется все тем, что власти Казахстана пытаются внушить своим гражданам, что в Кыргызстане нестабильная политическая ситуация и страна находится на грани очередных потрясений.

В Астане, видимо, окончательно утратили адекватное восприятие мира, и там еще не осознали, что руководство Казахстана уже оказалось в зависимости от агентов иностранного влияния. Такими темпами кто-нибудь из американского Госдепа уже очень скоро приедет к нашим соседям в гости и будет раздавать печеньки тем, кто недоволен режимом Назарбаева. Кстати, Атамбаев высказался и по этому поводу. "Когда ты поджигаешь дом соседа, не забывай, что ветер может перемениться, и пламя перекинется на твой дом. Соседа надо уважать и дружить с ним", - отметил президент Кыргызстана.

Олигархическая прослойка, которая фактически и управляет всеми общественно-политическими процессами в Казахстане, вплотную подвела Нурсултана Назарбаева к опасной черте. Атамбаев меньше чем через две недели уйдет сам, а в соседней стране вопросы к руководству республики останутся. Общество закипит от возмущения после появления информации о том, что один из чиновников правительства Казахстана прикупил апартаменты в Париже за 65 миллионов евро.

И ведь не нашлось еще в Астане ни одного смекалистого деятеля, чтобы внести какую-то ясность по поводу приобретения недвижимости. Может быть, спикер казастанского сената Токаев, который очень быстро реагирует на речи президента Атамбаева, так же оперативно отреагирует на сделку с элитной квартирой в Париже, которая наводит коррупционную тень на всю казахстанскую элиту.