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Не вынесла душа поэта. Мелочные обиды главы сената Казахстана

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Кирилл Степанюк

Любое публичное выступление президента Атамбаева представители правящих элит Казахстана воспринимают как личную, глубоко переживаемую трагедию. Они в шоке оттого, что им, персонам из касты неприкасаемых и окруженных льстецами, кто-то высказывает правду об экономической диверсии в ЕАЭС и необъявленной торговой войне, развернутой против Кыргызстана. Астанинский истеблишмент трясет от ненависти и злости, и скрыть они этого уже не могут, тем самым подтверждая, что "удушающий прием" в виде пограничной блокады используется против нашей республики как инструмент политического влияния.

Спикер казахстанского сената Касым-Жомарт Токаев отреагировал на эмоциональную речь президента Атамбаева по поводу деструктивных действий Астаны в Tvitter, и вот что он написал: "Очередная истеричная речь Атамбаева с грязными нападками на Казахстан идет только во вред отношениям истинного добрососедства. Такого рода эмоциям не место в большой политике. О блокаде Кыргызстана речи не идет. Надо выполнять нормы и требования ЕАЭС. Это и есть предмет переговоров".

Непонятно, о каких переговорах вещает главный казахстанский сенатор. Если глава правительства этой страны Сагинтаев бесцеремонно заявляет, что граница останется закрытой, какие бы документы не были подписаны. Он ведь как фигура далеко не самостоятельная не может делать такие заявления без одобрения Елбасы. А значит, это согласованная позиция президента и кабинета министров Казахстана. Астана проигнорировала все призывы Бишкека начать конструктивный процесс урегулирования разногласий.

Назарбаеву, видимо, нет дела ни до ЕАЭС, ни до урегулирования отношений с соседними государствами. Тогда, может быть, кто-то объяснит, почему, когда в Кыргызстане проходила президентская кампания, у Елбасы нашлось время для задушевных бесед и фотосессий с депутатом Омурбеком Бабановым. Если казахстанская сторона апеллирует к таким терминам, как "политика" и "добрососедские отношения", для начала стоило бы объясниться по поводу того, с какой стати Назарбаев лично пиарил и благословлял олигарха Бабанова как кандидата в президенты Кыргызстана. Давайте представим, в каких истериках забилась бы Астана, если бы в Бишкеке был организован прием и создана информационная площадка для политических заявлений, ну например, для того же Мухтара Аблязова. При этом даже не Атамбаев, а кто-нибудь из политиков невзначай обронил бы фразу: "Было бы неплохо, если бы такой молодой политик с прогрессивными взглядами стал президентом Казахстана". Вот это был бы номер. А ведь всех нас, избирателей Кыргызстана, пытались развести именно по такой схеме. И как вам такое добрососедство?

Накануне Атамбаев высказался как раз по этому поводу, вероятно, это и вызвало ярость и раздражение в Астане. "Я наблюдаю, как вопят некоторые политиканы и некоторые депутаты парламента, что Атамбаеву надо поехать, извиниться, в ножки поклониться. Все это политическое дерьмо, которым абсолютно недорога наша страна. За что я должен просить прощения? За то, что я потребовал не вмешиваться в дела Кыргызстана, за то, что потребовал уважать законы Кыргызстана и того же Казахстана? Законы Казахстана также запрещают вмешиваться в дела другой страны. Отныне хочу предупредить, как всенародно избранный президент Кыргызстана, я ездил не впервые по стране. Я видел, что люди сейчас мне верят еще больше. Хочу предупредить, что никто не должен навязывать, как нам жить, кого избирать своим президентом. Никто. И просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто нагло лезет во внутренние дела Кыргызстана, те, кто хочет навязать нам свои правила, свои законы, свою коррупцию", - подчеркнул глава государства.

Между тем, что уже очевидно, Астана давит Кыргызстан не только экономическими санкциями, окружение Елбасы продолжает делать ошибки и экстраполирует ситуацию. И теперь конфликт приобретает признаки настоящей гибридной войны. Недавно стало известно, что в Алматы под эгидой провластного Фонда политических исследований организован круглый стол, в работе которого примут участие засевшие в Кыргызстане прозападные грантоеды. Приглашения получили только иностранные агенты, недовольные итогами выборов президента – Гульнара Джурабаева, Рита Карасартова, Равшан Жээнбеков и другие активисты иностранных НПО. А объясняется все тем, что власти Казахстана пытаются внушить своим гражданам, что в Кыргызстане нестабильная политическая ситуация и страна находится на грани очередных потрясений.

В Астане, видимо, окончательно утратили адекватное восприятие мира, и там еще не осознали, что руководство Казахстана уже оказалось в зависимости от агентов иностранного влияния. Такими темпами кто-нибудь из американского Госдепа уже очень скоро приедет к нашим соседям в гости и будет раздавать печеньки тем, кто недоволен режимом Назарбаева. Кстати, Атамбаев высказался и по этому поводу. "Когда ты поджигаешь дом соседа, не забывай, что ветер может перемениться, и пламя перекинется на твой дом. Соседа надо уважать и дружить с ним", - отметил президент Кыргызстана.

Олигархическая прослойка, которая фактически и управляет всеми общественно-политическими процессами в Казахстане, вплотную подвела Нурсултана Назарбаева к опасной черте. Атамбаев меньше чем через две недели уйдет сам, а в соседней стране вопросы к руководству республики останутся. Общество закипит от возмущения после появления информации о том, что один из чиновников правительства Казахстана прикупил апартаменты в Париже за 65 миллионов евро.

И ведь не нашлось еще в Астане ни одного смекалистого деятеля, чтобы внести какую-то ясность по поводу приобретения недвижимости. Может быть, спикер казастанского сената Токаев, который очень быстро реагирует на речи президента Атамбаева, так же оперативно отреагирует на сделку с элитной квартирой в Париже, которая наводит коррупционную тень на всю казахстанскую элиту.

URL: http://www.vb.kg/369716
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нурсултан Назарбаев, граница, Казахстан, коррупция, Кыргызстан
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Комментарии
Аноним
16.11.2017, 13:09

"После появления в СМИ информации о приобретении казахстанцем в Париже квартиры за 65 млн евро представители СМК и Мусульманского комитета по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) посетили во Франции апартаменты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу СМК.Охрана особняка к удивлению мусульман встретила их весьма радушно, узнав о том, что они из Казахстана. Их любезно провели в квартиру, приобретенную казахстанцем, однако категорически запретили вести видео и фотосъемку.За чашкой кофе прислуга объяснила, что эта квартира приобретена народом Казахстана для бесплатного пользования всеми туристами, прибывающих из этой страны. На просьбу назвать имя этого благодетеля, французы беспомощно развели руками."Во всех документах значится, что квартиру приобрел народ Казахстана и принадлежит она только ему. Иные лица не указаны" – выразил сожаление консьерж.В это связи руководство СМК и МКПЧ ЦА обратилось к гражданам страны с предложением без стеснения пользоваться вышеуказанной квартирой во время своего пребывания в Париже."

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sarishkin jva
16.11.2017, 14:01
Карма: +31
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Плюсов: 41
Минусов: 10
Комментариев: 68

Елбасытопит ЕАЭС. В южном Казахстане растут цены на продовольствиеПолитическая блокада, устроенная Кыргызстану Астаной, больно бьет по жителям южного Казахстана - они лишились возможности приобретать

доступные товары из Кыргызстана.Если сравнить цены в Алматы и Бишкеке, то в соседней республике даже граждане среднего достатка могут позволить себе питаться только китайскими окорочками и завезенным оттуда же рисом. Все остальные доходы съедают налоги и высокие тарифы на коммунальные услуги Такую плату граждане Казахстана вносят на содержание Елбасы, обслуживающего его персонала и содержание приближенных к телу олигархов. Видимо, другого пути попадания Казахстана в число 50 самых развивающихся и передовых стран планеты не существует.Устроив экономическую блокаду Кыргызстану, руководство Казахстана поставило под удар миллионы своих сограждан, которые имели возможность приобретать дешевое и качественное продовольствие, производимое в нашей республике. Это молочная продукция, мясо и рыба. Цены на эти товары в южном Казахстане со времени обострения ситуации на границе выросли в среднем на 30 процентов, и это еще не предел. Если в кратчайшие сроки не будет найден выход из кризисный ситуации, то дефицит основных продуктов питания и рост цен на них станет для Астаны серьезной проблемой.

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Айбек Абылгазиев
16.11.2017, 14:03
Карма: +17
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Плюсов: 39
Минусов: 22
Комментариев: 70

Любое публичное выступление президента Атамбаева представители правящих элит Казахстана воспринимают как личную, глубоко переживаемую трагедию. Они в шоке оттого, что им, персонам из касты неприкасаемых и окруженных льстецами, кто-то высказывает правду об экономической диверсии в ЕАЭС и необъявленной торговой войне, развернутой против Кыргызстана. Астанинский истеблишмент трясет от ненависти и злости, и скрыть они этого уже не могут- Как точно все написано)) У Казахских властей настоящая истерия. Их больше всего бесит то, что слова Атамбаева поддерживает Казахский народ, чьи активисты один за одним заявляют о том что Атамбаев сказал правду! Атамбаев сказал то, что боятся сказать граждане Казахстана!

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sarishkin jva
16.11.2017, 14:04
Карма: +31
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Плюсов: 41
Минусов: 10
Комментариев: 68

Елбасытопит ЕАЭС. В южном Казахстане растут

цены на продовольствиеПолитическая

блокада, устроенная Кыргызстану Астаной,

больно бьет по жителям южного Казахстана

- они лишились возможности приобретать

доступные товары из Кыргызстана.Если

сравнить цены в Алматы и Бишкеке, то в

соседней республике даже граждане

среднего достатка могут позволить себе

питаться только китайскими окорочками

и завезенным оттуда же рисом. Все

остальные доходы съедают налоги и

высокие тарифы на коммунальные услуги.

Такую плату граждане Казахстана вносят

на содержание Елбасы, обслуживающего

его персонала и содержание приближенных

к телу олигархов. Видимо, другого пути

попадания Казахстана в число 50 самых

развивающихся и передовых стран планеты

не существует.Устроив экономическую

блокаду Кыргызстану, руководство

Казахстана поставило под удар миллионы

своих сограждан, которые имели возможность

приобретать дешевое и качественное

продовольствие, производимое в нашей

республике. Это молочная продукция,

мясо и рыба. Цены на эти товары в южном

Казахстане со времени обострения

ситуации на границе выросли в среднем

на 30 процентов, и это еще не предел. Если

в кратчайшие сроки не будет найден выход

из кризисный ситуации, то дефицит

основных продуктов питания и рост цен

на них станет для Астаны серьезной

проблемой.

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Гуля
16.11.2017, 14:05

Все правильно сказал Токаев. Статья ни о чем если честно. Здесь президент визжит аж, а там спикер только отреагировал, потому что уровень другой. Это вам не проходная Кыргызавтомаша

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данияр Исанов
16.11.2017, 14:07
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Комментариев: 32

Ну, а чего вы ещё ожидали от совершенно проназарбаевского чиновника? Что всё бросит, пошлёт НАНа и уйдёт голым в КР?) Он не самостоятельная фигура и у него нет своего мнения, его устами говорит шал.

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Нейтралитет
16.11.2017, 14:15

Надо распределить выращивание сельхоз.культур равномерно.чтоб все оседало на внутреннем рынке.у нас нехватка муки и масел.часть перевести на выращивание этих культур.это приведет к выравниванию рынка,и будут незначительные перекосы.онлайн табло.Где и какую культуру выращивают по областям.квоты.этим всем надо заниматься.А наше Минсельхоз чисто на бумаге

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Анарбек Алмазов
16.11.2017, 14:20
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Комментариев: 101

Атамбаев начал разговаривать на уровне быдла. "Шестерка", "дерьмо" и т.д. Истерика. 

И кстати, почему кандидаты в президенты не могут встречаться с главами других государств ? Помнится и Атамбаев во время своих выборов ручкался с лидерами других стран и фоткался с ними. Если судить по его заявлениям относительно Бабанова, то получается, что Бабанов - назарбаевская шестерка, а Атамбаев - путинская шестерка ?

Не к лицу президенту государства нести бред обиженного человека.

Извиниться же ему стоит. Перед народом Кыргызстана, который страдает из-за его длинного языка. Ему-то хорошо, он может сладкие речи говорить и жить шикарно. Простым же людям надо зарабатывать на жизнь.

Раньше к Атамбаеву относился нейтрально, сидит - пусть сидит, пусть толкает пустые речи. После его же последних поступков появляется неприятие и удивление тем, что Кыргызстаном управлял такой недальновидный человек.

Ладно, хороший Атамбаев, плохой, пусть объяснит народу, почему 70% всего импорта - это контрабанда ?!

За такие показатели в управлении государством надо просто расстреливать. Атамбаев и его приближенные отвечают за положение дел в экономике. Грандиозный уровень контрабанды означает, что Атамбаев и его люди либо крышуют весь этот бизнес, либо они не знают, что в реальности происходит в стране.

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Анарбек Алмазов
16.11.2017, 14:29
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Минусов: 103
Комментариев: 101

Атамбаев оставляет страну с 4-х миллиардным государственным долгом. Никаких свершений за годы его правления так и не произошло. Как были нищей страной, так и остались нищей страной. Хотя если прочитать его речи пятилетней давности, то становится понятно, что все его обещания и слова оказались просто сотрясением воздуха.

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RT RT
16.11.2017, 14:30
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Комментариев: 4

Как ни статья так поливание грязью, кто-то вообще такие статьи принимает в серьез？

У нас тут в КЗ все спокойно, истерий и провакаций нет, лбами народы не сталкивают.

Всем добра.

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Анарбек Алмазов
16.11.2017, 14:33
Карма: +19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 122
Минусов: 103
Комментариев: 101

RT RT

Как ни статья так поливание грязью, кто-то вообще такие статьи принимает в серьез？

У нас тут в КЗ все спокойно, истерий и провакаций нет, лбами народы не сталкивают.

Всем добра.

В стране, которая управляется ворами и контрабандистами, нужен отвлекающий фактор. Вот Атамбаев и старается. Пусть лучше объяснит, как это так получилось, что из 5 миллиардов импорта, 3,5 миллиарда - это контрабанда ?! Но на этот вопрос мы ответа не получим. Потому что получается, что все эти годы Атамбаев либо бездействовал, либо крышевал эту же контрабанду.

Казахи правы в том, что давят на Кыргызстан, требуя прекратить контрабанду.

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Анарбек Алмазов
16.11.2017, 14:41
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Минусов: 103
Комментариев: 101

Бабанов получит в Кыргызско-Российском фонде кредит в 17 млн. долларов и построил торговый центр "Азия Молл". 17 миллионов долларов ! У нас что, торговых центров мало ?!!!!

Неужели Атамбаев, его приближенные и подчиненные не понимают, что Кыргызстану нужны производственные предприятия, туристическая инфраструктура, горнодобывающие предприятия ?!!!

Куда смотрел Атамбаев, когда из Кыргызско-Российского фонда выдавали деньги на строительство очередного супермагазина ? 

И руководство Кыргызско-Российского фонда,  и руководство Кыргызстана, и Министерство финансов КР что-то мыслят не тем местом, что нужно.

Надо заставить Бабанова вернуть эти 17 миллионов долларов - пусть берет кредит в коммерческих банков по коммерческим ставкам. И дать по шапке руководству КРФ и Минфина - идиоты, развивают "купи-продай".

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RT RT
16.11.2017, 14:42
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Комментариев: 4

Анарбек, ты прав. Это истерия лишь отвлекающий фактор, киргизы от чего вас отвлекают?

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сули мули
16.11.2017, 14:52
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Минусов: 210
Комментариев: 249

Ну вот скажите как Атамбаев может говорить о независимости страны, о ее чести, о ее гордости,когда за годы его правления госдолг страны вырос с 50% от ВВП до 62%!? Видя нашу плачевную ситуацию в экономике, Россия списала все наши  долги  перед ней, Кз закрывал глаза на наш серый импорт из Китая, а Атамбаев еще дерзит в ответ. Ладно бы были экономические успехи, я бы промолчал. В начале президенства обещал, что бюджет будет профицитным, а на деле все годы его правления были дефицитными.

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сули мули
16.11.2017, 14:58
Карма: -46
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Плюсов: 164
Минусов: 210
Комментариев: 249

Исаков и Зилалиев так и не ответили за провал с Лигласс, а это многомиллиардный проект! А теперь еще новый скандал с Исаковым по приобретению недвижимости Бакиевых. У нас в стране все-таки существует каста неприкасаемых, законы распространяются на высших чиновников избирательно по принципу "свой-чужой", демократия в нашей стране это фикция!!! 

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