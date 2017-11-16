Источник: Автомобиль 9-й службы ГКНБ ехал без сопровождения первых лиц

Вызов на пульт 103 по ДТП на правительственной трассе не поступал. Об этом сегодня, 16 ноября, "ВБ" сообщили на станции Бишкекской скорой помощи.

В свою очередь в правоохранительных органах редакцию проинформировали, что в момент ДТП автомобиль 9-й службы ГКНБ проверял трассу.

"В момент аварии Chevrolet Suburban проверял трассу без сопровождения первых лиц. Второй автомобиль принадлежит частному лицу. Кто конкретно виноват в ДТП, уточняется", - проинформировали редакцию.

В свою очередь в Управлении патрульной милиции отказались как-либо комментировать произошедшее ДТП, в частности, кого должен был сопровождать Chevrolet Suburban, а также каким образом произошло столкновение. Отметим, это не первый случай, когда от пресс-службы УПМ города Бишкек не получается взять комментарий.