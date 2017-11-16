В Бишкеке пройдет фестиваль "Мелодия и ремесла"

В Бишкеке на площадке возле памятника Курманжан Датке 17 ноября в 13.30 состоится открытие фестиваля "Мелодия и ремесла", который продлится до 19 ноября.

Организаторами фестиваля выступают Ресурсный центр центральноазиатской ассоциации в поддержку ремесел CACSARC-kg и "Кыргызстан кол онорчулор кенеши" при поддержке мэрии города Бишкек.

На одной площадке будет проведен музыкальный концерт, выставка ремесел и мастер-классы по изготовлению войлочных изделий в различной технике, курака, вышивки и т.д.

В осенне-зимней выставке "Оймо-интернешнл" примут участие ремесленники из всех регионов Кыргызстана, а также ремесленники и дизайнеры из Узбекистана, Казахстана и Туркмении.

Культурную музыкальную программу выставки обеспечит Управление культуры столичной мэрии, которое подведет итоги закрытия сезона музыкальных вечеров под открытым небом.