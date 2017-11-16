Патрульный "ВБ". На пересечении Жибек Жолу и Фучика постоянно пробки

В районе пересечения проспекта Жибек Жолу и улицы Фучика постоянно образуется пробка. Об этом редакции "ВБ" сообщили читатели по WhatsApp-каналу.

В час пик, а именно в утреннее и вечернее время, на пересечении улиц Фучика и Профсоюзной образуется затор, так как автомобилям, поворачивающим в сторону газгородка, приходится выстраиваться в очередь для совершения маневра.

Со стороны трассы, ведущей из аэропорта "Манас" в последнее время увеличилось количество автомашин. Проехать этот участок дороги сейчас стало очень трудно, сообщает читатель Анарбек.

"После того как открыли дорогу, по Профсоюзная ездить стало практически невозможно. То, что открыли и пробили трассу, это хорошо, но это нужно довести до конца. Почему нет светофоров? Я понимаю, что его там не совсем удобно устанавливать, но без него там просто никак", - говорится в сообщении.

Если вы стали свидетелем происшествия, отправляйте фото и видео по нашему WhatsApp каналу 0555 019 363.