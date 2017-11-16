На Кумторе пугали депутатов ЖК, чтобы они разрешили разработку ледников

При посещении депутатами месторождения Кумтор местные работники пугали депутатов, чтобы они разрешили разработку месторождений на ледниках. Об этом стало известно сегодня, 16 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, сейчас парламент рассматривает поправки в "Водный кодекс", который позволит в некоторых случаях разработку месторождений на ледниках. В случае принятия поправок "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.

В ходе заседания депутат Сайдулла Нышанов отметил, что группа нардепов посетила "Кумтор" вместе с представителями правительства и общественности. Он заметил, что там местные даже пугали и назвали их террористами. "Нельзя травить народ против депутатов, может, уже хватить применять эту практику? На все есть свои границы", - добавил он.

Также он заметил, что некоторые активисты, которые посетили месторождение, на 90% поменяли свое мнение из-за запугиваний. "Нельзя заставлять парламент принимать такое решение, мы потом будем отвечать головой", - добавил он.