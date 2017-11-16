Атамбаев подписал закон о денонсации соглашения с Казахстаном о $100 млн

Алмазбек Атамбаев подписал закон о денонсации (прекращении действия) cоглашения и протоколов между Кыргызстаном и Казахстаном. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 9 ноября 2017 года и вступает в силу со дня официального опубликования.

Министерству иностранных дел КР поручено в установленном порядке уведомить правительство Республики Казахстан о денонсации соглашения и протоколов.

Речь идет о помощи со стороны соседнего государства в размере 100 млн долларов США в рамках ЕАЭС. По разным причинам финансирование затягивалось уже 10 лет, последний раз стороны договорились подписать соглашение в 2016 году. Тогда уже эти деньги планировали потратить на создание лабораторий в регионах страны. Однако сумма состояла уже не из $100 млн, а $41 млн, и до сих пор даже эти средства не были получены.