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Разработку двух ледников правительство оценило в 17,2 млрд сомов

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Гулиза Авазова

Если парламент одобрит поправки в "Водный кодекс", разрешающие разработку ледников, правительство привлечет 12,7 млрд сомов для экономики Кыргызстана. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил вице-премьер-министр страны Дуйшенбек Зилалиев на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, сегодня парламент рассматривает в третьем чтении поправки в "Водный кодекс", которые позволят в некоторых случаях разработку месторождений на ледниках. В случае положительного решения "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.

Как сказал Зилалиев, всего ежегодно из фонда рекультивации Кыргызстану выделяется $69 млн, из которых $23 хранятся в другой стране и от которого нет никакой пользы для республики. "Мы собираемся эти средства перевести в нашу страну и использовать на развитие нашей экономики. И каждый год к нам из этого будет поступать по $6-7 млн", - заметил он.

У Кыргызстана всего 26,6% акций в "Центерре", и их цена составляет $415 млн. Ежегодно поступают дивиденды от этих акций - $10 млн.

Единовременная выплата на онкологические заболевания составляет $10 млн. По соглашению на 2009 год ежегодно поступают средства за экологический ущерб в размере $310 тысяч, после переговоров эти выплаты увеличены в разы и сейчас составляют $3 млн.

После проверки международной консалтинговой компании за нарушения будут выплачиваться по $10 млн в год. А также прямые поступления составляют $169 млн.

В целом, если сложить все эти средства, в общем получится 17,2 млрд сомов, которые, по словам Зилалиева, будут работать во благо экономики страны.

Однако депутат Сайдулла Нышанов отметил, что цена ледников в стране составляет около 18 млрд, с чем не согласился Зилалиев.

URL: http://www.vb.kg/369727
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, золото, парламент, Дуйшенбек Зилалиев
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