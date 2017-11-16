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В Кыргызстане не знают оценочной стоимости ледников

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Гулиза Авазова

В Кыргызстане не знают оценочной стоимости ледников. Об этом стало известно сегодня, 16 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, сегодня парламент рассматривает в третьем чтении поправки в "Водный кодекс", которые позволят в некоторых случаях разработку месторождений на ледниках. В случае положительного решения "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.

Во время обсуждения депутат Каныбек Иманалиев отметил, что за последнее время в мире вода подорожала намного больше, чем бензин, стоимость которого повысилась в 10 раз.

"Кыргызстан вошел в список стран, в которых через 30 лет может случиться кризис воды", - сказал он.

Депутат заметил, что в Японии придумали способ сохранения ледников, насыпая сверху вертолетом вещество, которое замораживается и тем самым сохраняет лед. Представитель института по изучению ледников ответил, что невозможно спасти ледники, разве только укрывая зонтом. Депутат не унимался и парировал тем, что японцы считаются одними из самых умных. Также он спросил, есть ли данные о стоимости ледников.

Он получил ответ, что никто не может оценить ледники, и у специалистов имеются данные только по их площади.

URL: http://www.vb.kg/369728
Теги:
законопроект, золото, парламент, Кумтор
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