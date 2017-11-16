ФУГИ: Академия должна была освободить здание еще в сентябре

Сегодня, 16 ноября, здание академии экспериментальной медицины оцепили сотрудники милиции. Об этом "ВБ" сообщил президент академии Оморбай Нарбеков.

По его словам, сотрудники милиции приехали в 7 утра, опечатали вход и никого не пускали. На улице оказались как работники академии, так и пациенты. В районе оцепления находились два автобуса с сотрудниками правоохранительных органов.

Заместитель председателя ФУГИ Бакыт Мураталиев рассказал "ВБ", что в правительстве постановление об освобождении здания было подписано еще 7 сентября текущего года, и у организации было два месяца на то, чтобы исполнить это. Мураталиев также сообщил, что в академию неоднократно были отправлены письма о необходимости освободить помещение, однако они игнорировались.

"Сегодня были проведены действия по принятию и передачи здания, которое является государственной собственностью", - отметил заместитель председателя ФУГИ.