Погода
$ 69.63 - 69.81
€ 82.19 - 82.68

ФУГИ: Академия должна была освободить здание еще в сентябре

188  0
Глеб Куренев

Сегодня, 16 ноября, здание академии экспериментальной медицины оцепили сотрудники милиции. Об этом "ВБ" сообщил президент академии Оморбай Нарбеков.

По его словам, сотрудники милиции приехали в 7 утра, опечатали вход и никого не пускали. На улице оказались как работники академии, так и пациенты. В районе оцепления находились два автобуса с сотрудниками правоохранительных органов.

Заместитель председателя ФУГИ Бакыт Мураталиев рассказал "ВБ", что в правительстве постановление об освобождении здания было подписано еще 7 сентября текущего года, и у организации было два месяца на то, чтобы исполнить это. Мураталиев также сообщил, что в академию неоднократно были отправлены письма о необходимости освободить помещение, однако они игнорировались.

"Сегодня были проведены действия по принятию и передачи здания, которое является государственной собственностью", - отметил заместитель председателя ФУГИ.

URL: http://www.vb.kg/369731
Теги:
медицина
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  