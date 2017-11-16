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На Тоо-Ашуу Toyota Land Cruiser с иностранцами столкнулась с Toyota Avensis

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Аида Джумашева

В результате аварии на перевале Тоо-Ашуу с участием двух автомобилей - Toyota Land Cruiser и Toyota Avensis - пострадал один иностранец. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в УПМ Чуйской области.

Уточняется, что в одной из машин находились трое граждан Китая.

"Автомобиль Toyota Land Cruiser направлялся из Ошской области в сторону Бишкека, авто Toyota Avensis, наоборот, ехал из Бишкека в сторону Джалал-Абадской области. На повороте 123-го километра перевала оба водителя не рассчитали скорость и столкнулись, автомашина Toyota Land Cruiser перевернулась. ДТП произошло вчера вечером, примерно в 18.30. В результате автоаварии пострадал гражданин Китая. Он обратился в территориальную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В настоящий момент проводится следствие. Назначены экспертизы для установления виновника ДТП", - проинформировали в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/369732
Теги:
ДТП, Патрульная милиция
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