Геологи: Новый закон о недрах - это бомба замедленного действия

При разработке закона о недрах допущен ряд ошибок. Сегодня, 16 ноября, в пресс-центре "ВБ" прошла пресс-конференция геологов и горняков республики.

По словам специалистов, парламентом разработан новый документ, исполнение которого приведет к ущербу государства. Сейчас законопроект находится на подписи у президента Кыргызстана.

"Закон должен отвечать требованиям Конституции. В главном документе сказано, что земля и ее недра являются исключительной собственностью Кыргызской Республики. Они находятся под особой охраной государства. У нас в республике эти правила не работают. И в результате запасы золота и других полезных ископаемых уходят за границу. Возьмем для примера месторождение Джеруй. В 2015 году при проведении конкурса его передали разрабатывать иностранцам. Участие Кыргызстана в этом процессе рассмотрено не было. Этого допускать нельзя, и мы не раз об этом говорили", - возмущается президент Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Орозбек Дуйшеев.

В результате месторождение Джеруй, богатство которого оценивают в несколько миллиардов долларов, было продано за 100 миллионов долларов. И кто сейчас фактически является хозяином рудника, неизвестно. Подобная участь постигла и другие богатые месторождения республики, которые оказались во владении частных лиц.

Лицензии на разработку месторождений выдаются без тщательной проверки деятельности промышленных организаций. Сегодня на руках находится около двух тысяч таких разрешительных документов.

"Только по угольной отрасли на разработку выдано около ста лицензий, а добываемость твердого топлива мизерная. Мощность предприятий, которые получают разрешительные документы, мала, но их много. Отсюда и отсутствие контроля со стороны государства за процессами добычи и разработки месторождений. В результате гибнут люди. Только в Сулюкте в мелких угольных шахтах в этом году погибли более пятнадцати человек", - подчеркивает Орозбек Дуйшеев.

Согласно новой редакции закона о недрах, четко не прописано, когда уполномоченный орган может приостановить лицензию на пользование недрами, а в каком случае прекратить ее действие. А это в свою очередь может привести к юридическим разбирательствам.

Не продумана статья в законе о недрах на совместимость лицензий на право пользования недрами, уверены горняки.

"Что получается, лицензии выдаются на один участок нескольким компаниям. К примеру, один взял на разработку угля, другой - на изучение месторождения урана. И как выходить из такой ситуации? Обязательно появится конфликт интересов. Мы предлагаем запретить выдавать разрешительные документы на участки, на которых уже ведется разработка", - добавляет вице-президент Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков.

Необходимо убрать статью из закона о недрах о возможности передачи лицензии другому лицу, считает горный инженер Кубашкалы Таджибаев.

"Эта статья привела к спекуляции лицензиями. Яркий пример - месторождение Талдыбулак-Левобережный. Гражданин Казахстана получил лицензию на разработку и очень выгодно продал ее китайцам, и они теперь осваивают это месторождение. Вообще, эта статья стала тормозом в развитии горного производства. Мы не раз предлагали убрать эту статью. Необходимо также исключить из закона такое понятие, как аукцион месторождений. Оценить запасы того или иного объекта мы не можем. В развитых странах есть возможности технические, финансовые, чтобы это делать. И все эти неправильные статьи и грубые ошибки при разработке закона о недрах создают условия для появления коррупции и являются бомбой замедленного действия", - подводит итог Кубашкалы Таджибаев.