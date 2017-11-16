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Церемония инаугурации избранного президента КР начнется 24 ноября в 10.00

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ВБ

Под председательством руководителя аппарата главы государства Алмазбека Усенова состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению церемонии вступления в должность избранного президента КР.

В ходе встречи был рассмотрен сценарий и обсуждены вопросы организационно-протокольного обеспечения.

Церемония инаугурации пройдет в доме приемов "Эне-Сай" государственной резиденции "Ала-Арча". Время начала церемонии - 10.00.

Организационный комитет был образован указом президента КР Алмазбека Атамбаева, в соответствии с которым 24 ноября 2017 года было определено днем официального вступления в должность нового главы государства.

URL: http://www.vb.kg/369737
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков
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