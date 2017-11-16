МП "Тазалык" восстановил поврежденный памятник в парке Ататюрка

МП "Тазалык" в виде исключения в очередной раз восстановил поврежденную культурную конструкцию, находящуюся не на их балансе. На этот раз предприятие починило поврежденный вандалами памятник воинам-афганцам. Отметим, ранее сообщалось, что неизвестные лица повредили архитектурное сооружение.

Тогда Министерство культуры, информации и туризма КР заявило, что заниматься восстановлением повреждений должна была администрация парка имени Ататюрка.

Однако всю работу провело МП "Тазалык". В предприятии отметили, что на восстановление ушло около 30 минут. В работе использовался гранитный клей.