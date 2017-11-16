Нам не нужен пиар. Журналисты 5-го канала задержаны при исполнении

Сегодня, 16 ноября, ГУВД города Токмак задержало съемочную группу 5-го канала при исполнении.

По словам главного редактора телеканала Дмитрия Ложникова, журналисты приехали в Токмак, чтобы сделать сюжет о детях, которые поступили в больницу в тяжелом состоянии. Но руководство Токмакской инфекционной больницы не допустило съемку и вызвало милицию для задержания сотрудников телеканала.

"Журналисты прибыли делать материал о двух детях, поступивших туда накануне в крайне истощенном состоянии. Однако войти внутрь не удалось. Заместитель главврача не позволила даже провести съемку клиники снаружи. Со словами: "Нам не нужен пиар", она вывернула камеру, слегка повредив ее, затем вызвала наряд милиции", - написал Ложников.

Руководство канала просит МВД и Минздрав немедленно вмешаться в ситуацию и урегулировать конфликт.