Руслан Казакбаев избран лидером фракции "Республика - Ата-Журт"

Руслан Казакбаев избран лидером парламентской фракции "Республика - Ата-Журт". Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил депутат Умбеталы Кыдыралиев на заседании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что сегодня прошло заседании фракции в закрытом режиме, где избрали нового лидера. Им стал Руслан Казакбаев.

Напомним, 13 сентября стало известно, что Омурбек Бабанов покинул пост лидера парламентской фракции "Республика - Ата-Журт".

После поражения на президентских выборах Бабанов покинул страну. По предварительным данным, он выехал в Россию. 4 ноября Генпрокуратура возбудила уголовное дело, обвинив его в призывах к насильственному захвату власти и возбуждении межнациональной вражды.