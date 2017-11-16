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Руслан Казакбаев избран лидером фракции "Республика - Ата-Журт"

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Гулиза Авазова

Руслан Казакбаев избран лидером парламентской фракции "Республика - Ата-Журт". Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил депутат Умбеталы Кыдыралиев на заседании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что сегодня прошло заседании фракции в закрытом режиме, где избрали нового лидера. Им стал Руслан Казакбаев.

Напомним, 13 сентября стало известно, что Омурбек Бабанов покинул пост лидера парламентской фракции "Республика - Ата-Журт".

После поражения на президентских выборах Бабанов покинул страну. По предварительным данным, он выехал в Россию. 4 ноября Генпрокуратура возбудила уголовное дело, обвинив его в призывах к насильственному захвату власти и возбуждении межнациональной вражды.

URL: http://www.vb.kg/369740
Теги:
Омурбек Бабанов, Руслан Казакбаев, парламент
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Комментарии
сули мули
16.11.2017, 15:41
Карма: -46
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 164
Минусов: 210
Комментариев: 249

Зря они поставили на эту должность человека с такой фамилией, и так Атамбаеву везде мерещатся казахи и их ставленники... 

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