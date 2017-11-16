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Пьяный водитель сбил девушку, а очевидцев попросил не поднимать шума

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Глеб Куренев

Сегодня, 16 ноября, на пересечении улиц Тоголока Молдо и Московской пьяный водитель, выехав на встречную полосу движения, сбил девушку. Об этом сообщают очевидцы автонаезда.

Инцидент произошел примерно в 14.00. На пересечении улиц Тоголока Молдо и Московской автомобиль выехал на встречную полосу движения, которая предназначена для троллейбусов, и сбил девушку. Она в результате автонаезда осталась жива, однако у неё травма ноги. Пострадавшую забрала "скорая".

Очевидцы сообщили, что водитель находился в нетрезвом состоянии и просил скопившихся людей "не создавать ажиотаж".

В настоящий момент на место выехали сотрудники патрульной милиции, никаких деталей ДТП в УПМ пока не сообщают.

URL: http://www.vb.kg/369742
Теги:
ДТП, Бишкек, Патрульная милиция
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