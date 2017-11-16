Погода
$ 69.63 - 69.81
€ 82.19 - 82.68

Таможня подтверждает: контрабандная редька также оказалась горькой

204  0
ВБ

Сотрудниками оперативной таможни "Юг" выявлен незаконный ввоз редьки. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

В районе села "Кок-Талаа" Баткенской области сотрудниками таможни был остановлен и проверен большегруз с прицепом с кыргызскими госномерами под управлением кыргызстанца Д.Ж.К.

При осмотре грузового отсека автомашины марки "Марседес-Бенц 2543" был обнаружен товар: редька свежая в полиэтиленовых мешках общим весом 19 тыс. 800 кг на сумму 158 тыс. 400 сомов, ввезенная на территорию ЕАЭС, минуя таможенный контроль.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

URL: http://www.vb.kg/369743
Теги:
Баткенская область, ГТС, таможенные пошлины, ЕАЭС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  