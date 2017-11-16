Таможня подтверждает: контрабандная редька также оказалась горькой

Сотрудниками оперативной таможни "Юг" выявлен незаконный ввоз редьки. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

В районе села "Кок-Талаа" Баткенской области сотрудниками таможни был остановлен и проверен большегруз с прицепом с кыргызскими госномерами под управлением кыргызстанца Д.Ж.К.

При осмотре грузового отсека автомашины марки "Марседес-Бенц 2543" был обнаружен товар: редька свежая в полиэтиленовых мешках общим весом 19 тыс. 800 кг на сумму 158 тыс. 400 сомов, ввезенная на территорию ЕАЭС, минуя таможенный контроль.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.