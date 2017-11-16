Атамбаев сравнил шесть лет своего президентства с каторгой

Танки грязи не боятся, только вперед надо идти, заявил сегодня, 16 ноября, в ходе церемонии вручения госнаград президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По словам главы государства, он спокоен за будущее страны.

"Я спокоен за будущее страны, потому что есть такие люди, как вы. Танки грязи не боятся, только вперед надо идти. Самое главное – труд", - сказал Атамбаев.

Он также рассказал, что эти шесть лет он надрывался, как на каторге.

"Один китайский министр мне сказал, что легче управлять полуторамиллиардным Китаем, чем Кыргызстаном", - добавил глава государства.