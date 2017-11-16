Производственные результаты третьего квартала 2017 года

Компания Centerra Gold Inc. ("Центерра") и компания "Кумтор" подвели итоги работы в третьем квартале 2017 года. За девять месяцев текущего года на Кумторе произведено 404 584 унции, или 12 583,98 кг золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 6,8 миллиарда сомов.

Производство и реализация золота

В третьем квартале 2017 г. на Кумторе было произведено 138 561 унция золота, а за тот же период 2016 г. объём производства составил 166 030 унций.

В третьем квартале 2017 г. было реализовано 99 514 унций, или 3,1 тонны золота. Общий доход от реализации золота в третьем квартале 2017 г. составил 124,3 млн долларов.

Слитки Доре, производимые на руднике Кумтор, закупаются ОАО "Кыргызалтын" для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в г. Кара-Балте, как это предусмотрено договором о продаже золота и серебра, заключенным между "Кумтор Голд Компани", ОАО "Кыргызалтын" и правительством Кыргызской Республики. Исключительным правом реализации аффинированного золота и серебра в Кыргызской Республике и за ее пределами обладает только ОАО "Кыргызалтын".

Операционные расходы и другие важные показатели:

Операционные расходы (по итогам данных реализации) в третьем квартале 2017 г. снизились по сравнению с тем же периодом 2016 г. на 18,5 млн долларов, составив 26,7 млн долларов. Это говорит о росте общего объёма перемещённой породы на 41%, включая значительный объём удалённых отходов, на рабочем участке № 18 в центральной части карьера, капитализированном в третьем квартале 2017 г. Включая капитализацию вскрышных работ, операционные расходы составили 57,5 млн долларов против 83,9 млн долларов в третьем квартале 2016 г. Ниже приводится разъяснение причин роста расходов по главным составляющим операционных расходов (горные работы, фабричная переработка и обслуживание территории рудника), показанным до внесения изменений в запасы материальных оборотных средств.

Расходы на производство горных работ, включая капитализацию вскрышных работ, в третьем квартале 2017 г. составили в целом 49,2 млн долларов, что на 4,7 млн долларов больше, чем в том же квартале 2016 г. Указанный рост вызван увеличившимися расходами на закупку дизельного топлива (1,8 млн долларов), что связано главным образом с ростом закупочных цен; увеличением расходов на производство взрывных работ (1,3 млн долларов) в основном в связи с расширением объёма взрывных работ; увеличением расходов на оплату труда (1,2 млн долларов) в связи с заключением нового коллективного договора и укреплением курса местной валюты. Кроме того, возросли и расходы на производство ремонтных работ (0,7 млн долларов) в результате необходимости дополнительного ремонта 785 грузовиков.

Возросли в третьем квартале 2017 г. и расходы на фабричную переработку, составив 19,5 млн долларов, тогда как в аналогичном квартале 2016 г. они составляли 16,1 млн долларов. Указанный рост вызван необходимостью проведения общего ремонта футеровок мельницы полусамоизмельчения, шаровой мельницы и мельницы доизмельчения во время планового останова фабрики в третьем квартале 2017 г., тогда как в том же квартале 2016 г. производилась лишь замена футеровок мельницы полусамоизмельчения. Компания воспользовалась предоставленным случаем, чтобы во время останова фабрики заменить и другие детали в паровых котлах, грохотах и в дробилке.

Расходы на обслуживание территории рудника в третьем квартале 2017 г. составили в целом 10,5 млн долларов против 10,1 млн долларов в том же квартале 2016 г. Указанные расходы незначительно возросли за счёт более высоких расценок, представленных контрактными организациями за работу по общей очистке территории рудника.

Динамика прочих расходов:

В третьем квартале 2017 г. отчисления на износ, истощение и амортизацию, связанные с реализацией продукции, сократились до 27,8 млн долларов, то есть на 46% по сравнению с тем же периодом 2016 г., когда они составляли 51,3 млн долларов. Указанное сокращение в основном связано со снижением на 40% объёма реализации продукции в третьем квартале 2017 г.

Совокупные расходы на поддержание основных фондов из расчёта побочного продукта и в перерасчёте на унцию реализованной продукции, куда не входит налог на валовой доход, составили в третьем квартале 2017 г. 807 долларов, тогда как в третьем квартале 2016 г. они составляли 555 долларов, то есть увеличились на 45% в основном в связи со снижением на 40% объёма реализации продукции. В показатели третьего квартала включён также новый экологический сбор (2 млн долларов уже накопленных, но ещё не выплаченных средств) в пользу Фонда по развитию природы в рамках соглашения по окончательному урегулированию разногласий, достигнутому с Кыргызской Республикой (20 долларов на унцию). Совокупные расходы на поддержание основных фондов из расчёта побочного продукта и в перерасчёте на унцию реализованной продукции, куда входит налог на валовой доход, составили в третьем квартале 2017 г. 983 доллара против 742 долларов в том же квартале 2016 г. Это увеличение связано с ростом совокупных расходов на поддержание основных фондов.

Платежи в бюджет Кыргызской Республики и обязательные отчисления

В третьем квартале 2017 года платежи в бюджет Кыргызской Республики в виде налогов, отчислений в Социальный фонд Кыргызской Республики и других обязательных платежей составили более 2 миллиардов сомов.

Комментарий

Скотт Перри, главное должностное лицо компании "Центерра Голд", отметил: "В третьем квартале мы завершили внедрение во всех подразделениях компании программы безопасности труда под названием Work Safe - Home Safe, охватив каждого сотрудника. До конца года мы будем продолжать внедрять эту программу на всех наших производственных площадках с тем, чтобы к концу года каждый сотрудник "Центерры" прошёл соответствующее обучение.

Минувший квартал был отмечен знаковым событием - достижением соглашения с правительством Кыргызской Республики по общему урегулированию всех спорных вопросов, которые касаются проекта "Кумтор". Этим соглашением предусматривается снятие всех ограничений на свободу передвижения сотрудников "Кумтора", а также на возможность "Кумтора" перечислять средства в "Центерру". Данное соглашение создаёт атмосферу делового доверия и позволит более уверенно планировать будущие горные работы в рамках проекта "Кумтор". Кроме того, этим соглашением подтверждаются все права "Центерры" и "Кумтора" в рамках соглашений по проекту "Кумтор".

Полный текст пресс-релиза доступен на корпоративном веб-сайте компании www.kumtor.kg

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