Шыкмаматов: "Ата-Мекен" против разрешения "Кумтору" разработать ледники

Парламентская фракция "Ата-Мекен" против поправок в "Водный кодекс", которые сегодня, 16 ноября, рассматривает Жогорку Кенеш в третьем чтении. Об этом сегодня сообщил лидер фракции Алмамбет Шыкмаматов на заседании парламента.

Отметим, поправки в "Водный кодекс" позволят в некоторых случаях разработку месторождений на ледниках. В случае положительного решения парламента, "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.

В своем выступлении Шыкмаматов отметил, что впервые в истории независимости Кыргызстана на государственном уровне разрешается разрушение ледников. У кыргызов есть наследие - "Манас", комуз, калпак, история и эти ледники.

Также, по словам парламентария, чиновники взяли в моду врать с трибун Жогорку Кенеша, и привел пример слова главы Гостехэкоинспекции о том, что правительство судится с "Кумтором" по поводу иска на 6 млрд сомов. "Вот зачем вы обманываете, ведь сами сообщали, что правительство заключило соглашение недавно, где есть пункт об отзыве всех исков", - спросил он.

Также Шыкмаматов призвал правительство признаться, что без ежегодных 7 млрд поступлений от месторождения будут затруднения в бюджете страны. Он добавил, как правительство наказывает другие компании за вред при разработке объекта, так и "Кумтор" нужно привлекать к ответственности за разрушение ледников.

"Используйте эту методику и принципиально потребуйте компенсации за разрушение ледников и за воду. Почему вы жалеете "Кумтор"? Вы могли бы получить 50-80 млн компенсации", - заметил он.

В заключение Шыкмаматов добавил, что фракция "Ата-Мекен" твердо придерживается своей позиции и против этого законопроекта.