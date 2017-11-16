Из-за закона об отмене НДС на муку государство потеряло более 500 млн сомов

После принятого 1,5 года назад закона парламентом государство потеряло 500 млн сомов. Об этом стало известно сегодня, 16 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

Как отметили в правительстве, потери понесли из-за отмены НДС на импорт муки. И этот закон дал отрицательные показатели за 1,5 года.

Во время обсуждения депутаты не смогли определить "виноватых" в принятии этого закона.

Парламентарий Рыскелди Момбеков отметил, что когда принимался этот закон, он был против, и даже кричал об этом. "Скручивали руки и заставили голосовать. С помощью этого закона мы сделали миллионерами пару депутатов, давайте назовем их имена", - добавил он.

Также депутат Алтынбек Сулайманов напомнил нардепам, что тогда он выступил речью о том, что при принятии этого законопроекта были интересы всего трех депутатов. Он все еще придерживается того же мнения. "Можете поднять стенограмму, я был еще тогда против. При принятии закона были интересы трех фракций, у кого были мукомольные компании. Нужно привлечь к ответственности виновных",- предложил он.

Заинтересованными оказались, по его словам, экс-спикер (прим. ред. - Чыныбай Турсунбеков) и нынешний спикер (прим. ред. - Дастан Джумабеков). "Если все спикеры заинтересованы, как тогда этот закон не может пройти?" - вопросил он.

Также Сулайманов отметил, что были заинтересованы и депутаты фракции "Онугуу-Прогресс", а законопроект инициировал тогда еще министр экономики Арзыбек Кожошев, выдвинутый фракцией "Кыргызстан".

В свою очередь спикер Дастан Джумабеков ответил тем, что он поддержал этот законопроект для занижения цены муки для населения. И от отмены налогов мукомольным комбинатам особой пользы нет.