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Из-за закона об отмене НДС на муку государство потеряло более 500 млн сомов

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Гулиза Авазова

После принятого 1,5 года назад закона парламентом государство потеряло 500 млн сомов. Об этом стало известно сегодня, 16 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

Как отметили в правительстве, потери понесли из-за отмены НДС на импорт муки. И этот закон дал отрицательные показатели за 1,5 года.

Во время обсуждения депутаты не смогли определить "виноватых" в принятии этого закона.

Парламентарий Рыскелди Момбеков отметил, что когда принимался этот закон, он был против, и даже кричал об этом. "Скручивали руки и заставили голосовать. С помощью этого закона мы сделали миллионерами пару депутатов, давайте назовем их имена", - добавил он.

Также депутат Алтынбек Сулайманов напомнил нардепам, что тогда он выступил речью о том, что при принятии этого законопроекта были интересы всего трех депутатов. Он все еще придерживается того же мнения. "Можете поднять стенограмму, я был еще тогда против. При принятии закона были интересы трех фракций, у кого были мукомольные компании. Нужно привлечь к ответственности виновных",- предложил он.

Заинтересованными оказались, по его словам, экс-спикер (прим. ред. - Чыныбай Турсунбеков) и нынешний спикер (прим. ред. - Дастан Джумабеков). "Если все спикеры заинтересованы, как тогда этот закон не может пройти?" - вопросил он.

Также Сулайманов отметил, что были заинтересованы и депутаты фракции "Онугуу-Прогресс", а законопроект инициировал тогда еще министр экономики Арзыбек Кожошев, выдвинутый фракцией "Кыргызстан".

В свою очередь спикер Дастан Джумабеков ответил тем, что он поддержал этот законопроект для занижения цены муки для населения. И от отмены налогов мукомольным комбинатам особой пользы нет.

URL: http://www.vb.kg/369747
Теги:
парламент, мука
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