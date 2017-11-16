Сегодня: в РАЖ новый лидер, в Оше задержали педофила, ЧП на железной дороге

Приступаем к совместной работе. Глава российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму на имя Сооронбая Жээнбекова, сегодня ему исполнилось 59 лет. В своем послании Путин отмечает, что избранный президент Кыргызстана пользуется заслуженным авторитетом среди соотечественников как опытный государственный деятель.

"Наглядным свидетельством этого стала ваша убедительная победа на недавних президентских выборах. Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному диалогу и активной совместной работе с вами по дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества, существующими между нашими странами", - говорится в телеграмме из Кремля.

В РАЖ новый лидер. Вместо убывшего за пределы Кыргызстана Омурбека Бабанова депутаты избрали нового руководителя фракции. Этот пост занял Руслан Казакбаев, правда, положение у него достаточно шаткое. Из 27 народных избранников, присутствовавших на заседании, преемника Бабанова поддержали только 15, а 12 высказались в поддержку другого кандидата - Таланта Мамытова.

Что любопытно, фракция РАЖ проводила заседание и выборы нового лидера в закрытом режиме. Тем не менее новый руководитель не получил всеобщей поддержки, а это значит, что в партии раскол, и те, кто продолжает дело Бабанова, явно не пользуются авторитетом и доверием. Еще 1-2 голоса уйдут на сторону, а это может случиться в любой момент, и во фракции произойдет культурный переворот, и в партии, кстати, тоже.

Поправки в "Водный кодекс". Парламент их утвердил, несмотря на сопротивление либеральной общественности и прозападных НПО. Обрисовав мрачные перспективы неизбежного экологического коллапса в случае уничтожения ледников близ рудника Кумтор, правозащитники принялись устраивать митинги и шествия. Они и слушать не хотели мнения действительно авторитетных специалистов о том, что никакой катастрофы и тем более глобальных климатических изменений не произойдет, если на месте ледников начнется добыча золотой руды.

На месторождении ситуация складывалась так, что площадь ледников там давно серьезно сократилась. Они сползали в карьер, и спасти из было уже невозможно, об этом депутатам рассказал вице-премьер Зилалиев. Поправки в "Водный кодекс" касаются только двух ледников в районе рудника Кумтор, неоднократно подчеркивал чиновник. В качестве компенсации за продолжение работ на месторождении золотодобытчики внесут в бюджет Кыргызстана 12,7 миллиарда сомов.

"Мы можем и не брать эти деньги, но ледники будут все равно сползать, и они будут потеряны", - подчеркнул на заседании парламента Зилалиев. Парламент чиновника услышал и одобрил поправки в "Водный кодекс".

Очередной педофил. В Оше задержан 20-летний парень, который обвиняется в попытке изнасилования 4-летней девочки. По словам родителей, обратившихся с заявлением в милицию, молодой человек намеревался надругаться над ребенком в детском садике. Он проник на территорию оного и начал приставать к малышке, которая в тот момент оказалась одна. Как сообщила пресс-служба ГУВД южной столицы, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

А в Бишкеке на правительственной трассе столкнулись два крутых джипа. Лоб в лоб въехали Chevrolet Suburban, в котором находились сотрудники службы государственной охраны, и Land Cruiser Prado, принадлежащий частному лицу. Подробности, связанные с ДТП, не разглашаются, Управление патрульной милиции отказывается давать комментарии по дорожному инциденту.

ЧП на железной дороге. Сегодня утром неподалеку от Сокулука сошли с рельсов две цистерны с ГСМ. При этом опрокидывание подвижного состава и розлива топлива не произошло. Для проведения ремонтных работ на место аварии была направлена специальная бригада государственного предприятия "Кыргыз темир жолу".

К настоящему времени поврежденный участок полотна восстановлен, движение грузовых и пассажирских составов осуществляется по расписанию. Для установления причин инцидента создана комиссия, которая сегодня побывала на месте схода с рельсов железнодорожных цистерн. По результатам служебного расследования будут приняты меры оперативного реагирования для обеспечения безопасного движения поездов.

Ощутимые толчки. Сегодня утром в 7 часов 45 минут на территории Иссык-Кульской области произошло землетрясение, его магнитуда в эпицентре составляла 4,7. Сам очаг располагался на глубине 58 километров, в 28 км к юго-востоку от поселка Каджи-Сай и в 92 км к юго-западу от Каракола.

Колебания почвы ощутили жители многих населенных пунктов, расположенных в Иссык-Кульской котловине. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. В то же время казахстанские СМИ сообщили, что подземные толчки почувствовали даже жители Алматы.