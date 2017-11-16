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Депутаты отменили принятый закон о снятии НДС на импорт муки

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Гулиза Авазова

Депутаты парламента во втором чтении одобрили введение НДС на муку и импорт зерна. Такое решение принято сегодня, 16 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, 1,5 года назад депутаты приняли закон, согласно которому были отменены НДС на муку и пшеницу, из-за чего государство потеряло более полмиллиарда сомов.

Тогда инициаторам законопроекта выступил министр экономики Арзыбек Кожошев. Закон объяснили поддержкой местных мукомольных компаний.

Сегодня по итогам голосования за отмену выступили 83 депутата.

Напомним, во время обсуждения депутаты не смогли определить виноватых в принятии этого закона.

Парламентарий Рыскелди Момбеков отметил, что когда принимался этот закон, он был против, и даже кричал об этом. "Скручивали руки и заставили голосовать. С помощью этого закона мы сделали миллионерами пару депутатов, давайте назовем их имена", - добавил он.

По словам депутата Алтынбека Сулайманова,3 заинтересованными оказались экс-спикер (прим. ред. - Чыныбай Турсунбеков) и нынешний спикер (прим. ред. - Дастан Джумабеков). "Если все спикеры заинтересованы, как тогда этот закон не может пройти?" - заметил он.

URL: http://www.vb.kg/369753
Теги:
закон, парламент, мука
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