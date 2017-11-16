Атамбаев: Никто не верил, что дороги в Бишкеке будут хорошими

Никто не верил, что дороги в Бишкеке будут хорошими. Об этом сегодня, 16 ноября, на церемонии вручения госнаград заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, он недавно ездил по новостройкам и заметил изменения в лучшую сторону.

"Я часто езжу по стране. Недавно проезжал по новостройке и заметил, что по новым дорогам можно ездить, как по автобану. Я помню, 6 лет были грунтовые дороги в новостройках, сейчас едешь, как по автобану. Это один из примеров, что улучшается ситуация в стране", - сказал Атамбаев.