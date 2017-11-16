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Атамбаев: Никто не верил, что дороги в Бишкеке будут хорошими

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Аида Джумашева

Никто не верил, что дороги в Бишкеке будут хорошими. Об этом сегодня, 16 ноября, на церемонии вручения госнаград заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, он недавно ездил по новостройкам и заметил изменения в лучшую сторону.

"Я часто езжу по стране. Недавно проезжал по новостройке и заметил, что по новым дорогам можно ездить, как по автобану. Я помню, 6 лет были грунтовые дороги в новостройках, сейчас едешь, как по автобану. Это один из примеров, что улучшается ситуация в стране", - сказал Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/369754
Теги:
Алмазбек Атамбаев
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Комментарии
данияр Исанов
16.11.2017, 17:41
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 12
Минусов: 9
Комментариев: 33

В 2015 году была завершена реабилитация дорогиБишкек-Балыкчи. Удалось обновить почти 180 км асфальтового покрытия. Двухполосная трасса расширилась до четырех. Реконструкция трассы в Боомском ущелье помогла сократить количество ДТП и предотвратить ранее частые – «лобовые столкновения».  В том же году в Кыргызстане стартовал новый проект – по реконструкции дороги Балыкчи-Корумду. Реализация альтернативной  дороги «Север-Юг»  - 2014 год. Длина автомобильной дороги, которая соединит Иссык-Кульскую область (от города Балыкчи) и Джалал-Абадскую области, равняется 433 километрам.

В отличие от  существующей дороги Бишкек-Ош, водителям, двигающимся по альтернативной трассе,

не придется преодолевать сложные высокогорные испытания. Планируется, что строительство новой трассы завершится уже в 2018 году. С 2012 по 2016  в Кыргызстане было отремонтировано\реконструировано  более

2600 км автомобильных дорог. Уточняется, что с 2010-го по 2015-й в столице построено и реконструировано 143,8 километра дорог. В 2017 году, будучи ещё премьер-министром Соронбай Жээнбеков сообщил журналистам: «- За 24 года после обретения Кыргызской Республикой независимости было отремонтировано около 100 км дорог в Бишкеке. А за последний год были реконструированы 136 км автодорог столицы» 

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Адилет Кадыров
16.11.2017, 18:32
Карма: -21
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 98
Минусов: 119
Комментариев: 220

В 2015 году была завершена реабилитация дороги Бишкек-Балыкчи. Удалось обновить почти 180 км асфальтового покрытия. Двухполосная трасса расширилась до четырех. Реконструкция трассы в Боомском ущелье помогла сократить количество ДТП и предотвратить ранее частые – «лобовые столкновения».  В том же году в Кыргызстане стартовал новый проект – по реконструкции дороги Балыкчи-Корумду. Реализация альтернативной  дороги «Север-Юг»  - 2014 год.

Длина автомобильной дороги, которая соединит Иссык-Кульскую область (от города Балыкчи) и Джалал-Абадскую области, равняется 433 километрам. В отличие от существующей дороги Бишкек-Ош, водителям, двигающимся по альтернативной трассе, не придется преодолевать сложные высокогорные испытания. Планируется, что строительство новой трассы завершится уже в 2018 году. С 2012 по 2016  в Кыргызстане было отремонтировано\реконструировано  более 2600 км автомобильных дорог.

Уточняется, что с 2010-го по 2015-й в столице построено и реконструировано 143,8 километра дорог. В 2017 году, будучи ещё премьер-министром Соронбай Жээнбеков сообщил журналистам: «- За 24 года после обретения Кыргызской Республикой независимости было отремонтировано около 100 км дорог в Бишкеке. А за последний год были реконструированы 136 км автодорог столицы» 

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sarishkin jva
16.11.2017, 19:11
Карма: +34
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 47
Минусов: 13
Комментариев: 74

по началу тоже не верили потому что до этого предыдущие власти обещали ,но так и не выполняли своих обещаний ,а сейчас когда сама вижу своими глазами как делаются многочисленные дороги даже в жилых массивах  стало очень приятно и радостно за нашу страну 

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Karina Karimova
16.11.2017, 23:31
Карма: -23
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Плюсов: 34
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Комментариев: 70

Надеюсь, что он не уйдет совсем из политики. Может станет депутатом или станет премьером?

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