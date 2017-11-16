Атамбаев: Никто не верил, что дороги в Бишкеке будут хорошими

В 2015 году была завершена реабилитация дорогиБишкек-Балыкчи. Удалось обновить почти 180 км асфальтового покрытия. Двухполосная трасса расширилась до четырех. Реконструкция трассы в Боомском ущелье помогла сократить количество ДТП и предотвратить ранее частые – «лобовые столкновения». В том же году в Кыргызстане стартовал новый проект – по реконструкции дороги Балыкчи-Корумду. Реализация альтернативной дороги «Север-Юг» - 2014 год. Длина автомобильной дороги, которая соединит Иссык-Кульскую область (от города Балыкчи) и Джалал-Абадскую области, равняется 433 километрам.
В отличие от существующей дороги Бишкек-Ош, водителям, двигающимся по альтернативной трассе,
не придется преодолевать сложные высокогорные испытания. Планируется, что строительство новой трассы завершится уже в 2018 году. С 2012 по 2016 в Кыргызстане было отремонтировано\реконструировано более
2600 км автомобильных дорог. Уточняется, что с 2010-го по 2015-й в столице построено и реконструировано 143,8 километра дорог. В 2017 году, будучи ещё премьер-министром Соронбай Жээнбеков сообщил журналистам: «- За 24 года после обретения Кыргызской Республикой независимости было отремонтировано около 100 км дорог в Бишкеке. А за последний год были реконструированы 136 км автодорог столицы»