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Французам разрешат заниматься сексом с 13 лет

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Во Франции началась подготовка законопроекта, который установит планку возраста сексуального согласия на отметке в 13 лет. Об этом сообщает Lenta.ru.

На данный момент возраст согласия во Франции составляет 15 лет. О возможности понижения планки заговорили после того, как двое 28-летних мужчин, имевших половой контакт с 11-летними девочками, были признаны невиновными. Согласно закону, обвинение в изнасиловании выдвигается во Франции только в том случае, если прокуроры могут доказать, что этот половой контакт произошел без обоюдного согласия.

Новый закон должен признать любой половой контакт с лицом моложе 13 лет преступлением. Государственный секретарь Франции по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Марлен Шьяппа заявила, что порог презумпции неоспоримого отсутствия согласия должен быть установлен в интервале от 13 до 15 лет.

Один из резонансных случаев, побудивших задуматься о принятии закона, произошел в сентябре. Тогда прокуроры не признали 28-летнего мужчину виновным в изнасиловании 11-летней девочки, а посчитали, что она сама согласилась вступить с ним в половую связь. По данным следствия, мужчина заманил девочку к себе домой, где обещал "научить ее целоваться". Однако там у них произошел половой контакт. Семья ребенка и ее юристы требовали признать мужчину виновным в изнасиловании, заявляя, что девочка была "парализована" от страха и "неспособна защитить себя". Прокуроры решили обвинить мужчину по статье о сексуальном надругательстве над несовершеннолетним (atteinte sexuelle), а не об изнасиловании.

URL: http://www.vb.kg/369755
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Комментарии
Бермет Осмонкулова
17.11.2017, 13:04
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Узаконенная педофилия продвинутых европейцев. 

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V.P. Time
17.11.2017, 13:47
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За красивым внешним фасадом запада  скрывается  грязь, падение нравов, лицемерие,, фашизм, расизм  и  цинизм  и прочие пороки  человеческой природы. Голос же  Католической церкви, призванная  возбуждать в человеке божественную  природу, не стало слышно вовсе.  Печально однако...

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