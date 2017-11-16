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Правительство КР доверит реализацию "Безопасного города" китайскому Huawei

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Гулиза Авазова

Правительство Кыргызстана заключило соглашение с китайской компанией Huawei Technologies Co. Ltd по реализации проекта "Безопасный город". Об этом сообщили "ВБ" сообщили собственные источники в правительстве.

Согласно данным, правительство подписало договор с китайской компанией вчера, 15 ноября. Однако, не разглашаются условия договора, по которым компания будет реализовать проект. Также не сообщается сумма проекта и дата его запуска.

Как сообщается, правительство не проводило тендер, компания получила проект без конкурса.

Напомним, 13 ноября, первый вице-премьер-министр страны Толкунбек Абдыгулов на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша, проинформировал депутатов, что есть два пути реализации проекта - выделить средства из бюджета или найти спонсоров. "Мы сейчас прорабатываем второй вариант - с потенциальными инвесторами. Сейчас рассматриваем расчеты, сколько лет инвестор будет использовать и на каких условиях", - говорил он.

Правительство выбрало второй вариант.

Отметим, всемирно известная компания славится не только выпускаемыми технологиями в Кыргызстане, а также уголовными прошлым.

В частности, два года назад Антикоррупционная служба ГКНБ выявила факты мошенничества в заключении формальных контрактов между руководством ОАО "Кыргызтелеком" и китайской компании "Хуавей" и реализации заведомо невыгодного для ОАО проекта.

АКС установлено, что генеральный директор ОАО "Кыргызтелеком", вступив в преступный сговор с представителями компании "Хуавей", заключил с ними формальные контракты о проведении строительных работ по проекту ВОЛС "Ош - Иркештам". При этом у компании "Хуавей" не имеется лицензии на строительство линий и сооружений связи.

Согласно заключению негосударственной судебно-экспертной организации, сумма контракта на строительство ВОЛС превысила фактические затраты на строительство и составила 118 млн 826, 5 тыс. сомов, которые были незаконно выведены из "Кыргызтелекома". В результате чего государству нанесен ущерб в особо крупном размере.

Также в мошенничестве и шпионаже китайскую компанию обвиняли в США и Монголии. В частности американские власти подозревали двух крупнейших китайских поставщиков оборудования Huawei и ZTE в экономическом шпионаже.

По данным "Рейтерса", в докладе комитета по разведке Палаты представителей США говорится о том, что американские компании, обдумывающие покупки у Huawei "должны найти другого поставщика, если им важна их интеллектуальная собственность, частная жизнь потребителей и национальная безопасность Соединенных Штатов Америки.

Чуть ранее Министерство торговли этой страны запретило Huawei участвовать в тендере на поставку оборудования для национальной сети оповещения о чрезвычайных ситуациях, сославшись на аспекты безопасности.

Также в 2011 году регулирующие органы США отказали Huawei в приобретении американской компьютерной компании 3Leaf systems. Компанию (как и ZTE) заподозрили в том, что встроенные в ее оборудование коды используются для передачи Китаю конфиденциальной информации.

URL: http://www.vb.kg/369761
Теги:
парламент, правительство, безопасность, Толкунбек Абдыгулов
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