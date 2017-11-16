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Археологи нашли часы древнеримского политика

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Археологи нашли часы древнеримского политика. Хорошо сохранившийся артефакт был найден при археологических раскопках в Центральной Италии, пишет Life.

В ходе поисков остатков цивилизации древних римлян в Центральной Италии археологами был обнаружен уникальный артефакт - древние часы. Возраст найденных часов, по данным учёных, может составлять не менее 2000 лет. Археологи отмечают, что хорошо сохранившиеся часы - бесценная находка, так как все предметы древних цивилизаций в основном представляют собой хрупкий археологический мусор.

Историки отмечают, что на солнечных часах с изогнутым циферблатом, найденных у входа в крытый театр римского города Интерамна Лиренас, на латыни выбиты фразы, принадлежащие государственному деятелю - вероятнее всего, политику Маркусу Новию Тубуле.

Учёные заявляют, что ценность археологической находки исключительная - найденные часы позволяют предположить, что даже средние по количеству жителей поселения имели своих представителей, активно участвующих в политической жизни.

URL: http://www.vb.kg/369762
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