Назарбаев: Страны Центральной Азии обречены быть вместе

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что странам Центральной Азии необходимо быть вместе для успешного развития региона, передает Tengrinews.kz. На третьем заседании Астанинского клуба директор британской группы по исследованию международной безопасности Рафаэлло Пантуччи спросил президента о том, что может улучшить взаимосвязь между пятью государствами в Центральной Азии.

"Когда мы все стали независимыми государствами, я предложил создать Центральноазиатский экономический союз. Он был создан, действовал какое-то время, потом, получив независимость, каждая страна хотела довести до конца этот свой проект, и у каждого было свое мнение. Один остался на уровне политики, которая была при Советском Союзе, другой еще углубился, в третьей был протекционизм, в четвертой была либеральная экономика", - ответил Нурсултан Назарбаев.

"Я думаю, после прохождения четверти века у всех есть осознание того, что нам, государствам, которые имеют одну историю, религию, культуру и менталитет, сам Бог велел был вместе, помогать друг другу и вместе обеспечивать безопасность этого региона. С этой точки зрения я лично с большим вниманием наблюдаю, что в Узбекистане проходят кардинальные изменения в экономике. Всего за год этой работы открылись границы между нашими странами. Торговля выросла на 30 процентов, обмен произошел, создаются совместные предприятия, люди приезжают друг к другу, культурный обмен происходит. Я с большой радостью это наблюдаю и всесторонне поддерживаю такую работу. Везде, где можно, мы помогаем. Так же происходит в Таджикистане, Туркменистане", - добавил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что Центральная Азия "обречена быть вместе".

"В Киргизии недавно прошли выборы. Я с большим оптимизмом смотрю в будущее, что наша Центральная Азия просто обречена быть вместе, объединяться. Не против кого-то, а ради блага наших государств, для процветания наших народов. Я на это очень надеюсь", - подчеркнул Назарбаев. "Есть проблема воды, есть проблема, что эти народы живут, большое количество узбеков, кыргызов. У них живут казахи, и так у нас все перемешано здесь - интернациональные семьи, родственники. Поэтому, чем дальше мы будем продвигаться, тем дальше будет стабилизироваться экономика, политическая ситуация. "Мы все - богом данные соседи", - заключил президент Казахстана.