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В Санкт-Петербурге Атамбаев и Путин обсудят результаты сотрудничества

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ВБ

Сегодня, 17 ноября, в Санкт-Петербурге состоится встреча президентов Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сегодня в северной столице России начнет свою работу VI Санкт-Петербургский международный культурный форум. В этот же день состоится встреча российского президента Владимира Путина с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом и примет участие в гала-открытии форума.

Главы государств обсудят результаты многолетнего конструктивного сотрудничества в интересах укрепления всего комплекса российско-кыргызских отношений.

В сообщении отмечается, что российская сторона высоко оценивает личный вклад Алмазбека Атамбаева в продвижение стратегического партнёрства между Россией и Кыргызстаном, а также в развитие двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

URL: http://www.vb.kg/369770
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин
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Комментарии
Банин Александр
17.11.2017, 12:48
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Плюсов: 133
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Комментариев: 286

Вот и хорошо. Атамбаев надеюсь решит вопрос с Шалом. Нам нет смысла работать в союзе, когда этот Царёк чинит нам проблемы. 

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