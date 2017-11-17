В Санкт-Петербурге Атамбаев и Путин обсудят результаты сотрудничества

Сегодня, 17 ноября, в Санкт-Петербурге состоится встреча президентов Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сегодня в северной столице России начнет свою работу VI Санкт-Петербургский международный культурный форум. В этот же день состоится встреча российского президента Владимира Путина с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом и примет участие в гала-открытии форума.

Главы государств обсудят результаты многолетнего конструктивного сотрудничества в интересах укрепления всего комплекса российско-кыргызских отношений.

В сообщении отмечается, что российская сторона высоко оценивает личный вклад Алмазбека Атамбаева в продвижение стратегического партнёрства между Россией и Кыргызстаном, а также в развитие двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.