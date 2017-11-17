Правительство ввело госрегулирование на стоимость угля

Давно пора следить, а то наши хапуги пытаются на своем же народе и заработать, с таким коммерсами мы не сможем страну изменить.
Правительство ввело государственное регулирование на стоимость угля в Кыргызстане на три месяца. Соответствующее постановление вчера, 16 ноября, подписал премьер-министр Сапар Исаков.
Госрегулирование вводится для сдерживания темпов роста цен на уголь, своевременного стабильного обеспечения углем населения в период прохождения осенне-зимнего периода.
Контроль за исполнением постановления возложен на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства.