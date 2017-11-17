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Правительство ввело госрегулирование на стоимость угля

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ВБ

Правительство ввело государственное регулирование на стоимость угля в Кыргызстане на три месяца. Соответствующее постановление вчера, 16 ноября, подписал премьер-министр Сапар Исаков.

Госрегулирование вводится для сдерживания темпов роста цен на уголь, своевременного стабильного обеспечения углем населения в период прохождения осенне-зимнего периода.

Контроль за исполнением постановления возложен на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства.

URL: http://www.vb.kg/369771
Теги:
уголь
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Комментарии
Алинур Молдокматов
17.11.2017, 13:13
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Давно пора следить, а то наши хапуги пытаются на своем же народе и заработать, с таким коммерсами мы не сможем страну изменить. 

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