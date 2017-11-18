Патрульная милиция получит навыки по оказанию первой доврачебной помощи

Красный Полумесяц Кыргызстана будет обучать сотрудников патрульной милиции МВД КР по всей республике основам первой доврачебной помощи.

В ноябре-декабре 2017 года правоохранители пройдут соответствующие восьмичасовые тренинги. Ведь именно патрульной службе необходимо знать и уметь оказывать первую помощь, поскольку они часто сталкиваются с пострадавшими во время дорожно-транспортных происшествий. Тренеры будут обучать сотрудников в течение двух месяцев.

По данным ГУПМ, за текущий год произошло 719 дорожно-транспортных происшествий.

Большинство погибших вполне могли бы выжить, если бы им была оказана своевременно первая помощь до приезда бригады скорой медицинской помощи.

После окончания тренинга сотрудники ГУПМ будут сдавать тесты.