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Патрульная милиция получит навыки по оказанию первой доврачебной помощи

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ВБ

Красный Полумесяц Кыргызстана будет обучать сотрудников патрульной милиции МВД КР по всей республике основам первой доврачебной помощи.

В ноябре-декабре 2017 года правоохранители пройдут соответствующие восьмичасовые тренинги. Ведь именно патрульной службе необходимо знать и уметь оказывать первую помощь, поскольку они часто сталкиваются с пострадавшими во время дорожно-транспортных происшествий. Тренеры будут обучать сотрудников в течение двух месяцев.

По данным ГУПМ, за текущий год произошло 719 дорожно-транспортных происшествий.

Большинство погибших вполне могли бы выжить, если бы им была оказана своевременно первая помощь до приезда бригады скорой медицинской помощи.

После окончания тренинга сотрудники ГУПМ будут сдавать тесты.

URL: http://www.vb.kg/369773
Теги:
ДТП, Красный Полумесяц, Патрульная милиция
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