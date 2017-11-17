Находящийся в международном розыске казахстанец прятался в кошаре в КР

В Иссык-Кульской области задержан находящийся в международном розыске гражданин Казахстана, который прятался в кошаре в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УВД.

По данным правоохранительных органов в милицию поступило сообщение о том, что возле села Чок-Тал в одной из кошар находится преступник. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что постройка принадлежит 38-летнему местному жителю Т.А.

Оперативники, прибыв на место, задержали 36-летнего С.Ж., уроженца Казахстана. В розыске он находился по статье 99 ("Убийство") УК РК. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято семь патронов от пистолета "Макарова". Помимо него были задержаны находящиеся с ним еще двое граждан Казахстана - 29-летний У. Давлет и 25-летний Е. Нуртаз.

"У задержанных вместе с разыскиваемым преступником при личном досмотре были изъяты 12 патронов от автомата "АКМ" и 45 граммов марихуаны. У хозяина же кошары сотрудники милиции изъяли отстрелянные патроны 12-го и 16-го калибра. Сейчас трое задержанных были водворены в ИВС ОВД Иссык-Кульского района", - сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.