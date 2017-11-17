В Казахстане снимут киноэпопею про Нурсултана Назарбаева

Актер Мурат Ахманов сыграет главную роль в фильме про президента Казахстана "Путь Лидера. В эпицентре мира", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Казахфильм".

Сообщается, что на киностудии "Казахфильм" прошла защита постановочного проекта кинокартины "В эпицентре мира" киноэпопеи "Путь Лидера". Режиссер фильма Акан Сатаев представил экспертному совету киностудии съемочную группу и рассказал о проделанной работе за подготовительный период и готовности группы к съемкам.

"В ходе подготовительных работ были утверждены актеры на главную и второстепенные роли. На экране образ Н.А. Назарбаева будет воплощать актер театра и кино Мурат Ахманов. Также в фильме будут сниматься Еркебулан Даиров, Жан Байжанбаев и многие другие деятели кино", - сообщили в пресс-службе.

Также стало известно, что для съемок фильма "Путь Лидера. В эпицентре мира" приглашен гример - обладатель "Оскара" Марк Кульер.

"Когда мы искали актера на главную роль, мы делали акцент не на портретное сходство, а на актерское мастерство. У нас 14 сложных гримов, который будет делать Марк Кульер, и с его помощью мы максимально приблизим внешнее сходство актера с Елбасы. А актеров для эпизодических ролей искали по внешнему сходству с прототипами", - цитирует пресс-служба Акана Сатаева.

Сатаев отметил, что в фильме будут и документальные эпизоды.

"Мы уже отсняли очень важную сцену в Акорде с участием Елбасы и конституционной пятерки. Это сцена совещания о праздновании 20-летия столицы", - добавил режиссер.