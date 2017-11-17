Гражданин РК: Казахстан - не единый народ, нас разделили на группы

К кыргызскому народу через соцсети обратился гражданин РК, пользователь под именем - "Azamat Orazay".

"Дорогие наши братья и сестры, нас сегодня хотят разделить и столкнуть лбами коварные, мелочные и мстительные людишки.

Они делают для этого все возможное, так как очень боятся, что ваша смелость, отвага, настойчивость и воля к свободе станут для нас примером настоящей власти народа. Народа, который любой власти может показать, кто в стране хозяин, кого нужно в стране бояться и кому нужно в стране подчиняться.

В то же время эти людишки уже разделили казахов на северных, западных, восточных и южных, на городских и сельских. Народ же страны они разделили на коренных и пришлых, на бедных и богатых, на верующих и атеистов, на рабов и господ. Это и является главной слабостью Казахстана - то, что мы теперь не единый народ, а кучка враждующих меньшинств, которые они без труда могут сталкивать и затем угнетать по отдельности.

Поэтому призываю вас, братья и сестры, не поддавайтесь провокационным и коварным уловкам, не реагируйте на всякого рода разжигателей ненависти. Они только и ждут, чтобы мы друг с другом начали враждовать. Давайте будем сильнее, выше и чище них! Мы - не они", - пишет пользователь казнета.