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Гражданин РК: Казахстан - не единый народ, нас разделили на группы

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Алексей Тимаев

К кыргызскому народу через соцсети обратился гражданин РК, пользователь под именем - "Azamat Orazay".

"Дорогие наши братья и сестры, нас сегодня хотят разделить и столкнуть лбами коварные, мелочные и мстительные людишки.

Они делают для этого все возможное, так как очень боятся, что ваша смелость, отвага, настойчивость и воля к свободе станут для нас примером настоящей власти народа. Народа, который любой власти может показать, кто в стране хозяин, кого нужно в стране бояться и кому нужно в стране подчиняться.

В то же время эти людишки уже разделили казахов на северных, западных, восточных и южных, на городских и сельских. Народ же страны они разделили на коренных и пришлых, на бедных и богатых, на верующих и атеистов, на рабов и господ. Это и является главной слабостью Казахстана - то, что мы теперь не единый народ, а кучка враждующих меньшинств, которые они без труда могут сталкивать и затем угнетать по отдельности.

Поэтому призываю вас, братья и сестры, не поддавайтесь провокационным и коварным уловкам, не реагируйте на всякого рода разжигателей ненависти. Они только и ждут, чтобы мы друг с другом начали враждовать. Давайте будем сильнее, выше и чище них! Мы - не они", - пишет пользователь казнета.

URL: http://www.vb.kg/369776
Теги:
Казахстан, Кыргызстан
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Комментарии
Гульнура Бекболотбекова
17.11.2017, 10:38
Карма: +5
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Плюсов: 5
Минусов: 0
Комментариев: 30

Чем больше затягивает гайки на границе с КР - Назарбаев, тем больше недовольства вызывает у граждан своей страны.

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Жалоба модератору
sarishkin jva
17.11.2017, 12:17
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Плюсов: 51
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Комментариев: 81

Елбасытопит ЕАЭС. В южном Казахстане растут цены на продовольствиеПолитическая блокада, устроенная Кыргызстану Астаной, больно бьет по жителям южного Казахстана - они лишились возможности приобретать

доступные товары из Кыргызстана.Если сравнить цены в Алматы и Бишкеке, то в соседней республике даже граждане среднего достатка могут позволить себе питаться только китайскими окорочками и завезенным оттуда же рисом. Все остальные доходы съедают налоги и высокие тарифы на коммунальные услуги. Такую плату граждане Казахстана вносят на содержание Елбасы, обслуживающего его персонала и содержание приближенных к телу олигархов. Видимо, другого пути попадания Казахстана в число 50 самых развивающихся и передовых стран планеты не существует.Устроив экономическую блокаду Кыргызстану, руководство Казахстана поставило под удар миллионы своих сограждан, которые имели возможность приобретать дешевое и качественное продовольствие, производимое в нашей республике. Это молочная продукция, мясо и рыба. Цены на эти товары в южном Казахстане со времени обострения ситуации на границе выросли в среднем

на 30 процентов, и это еще не предел. Если в кратчайшие сроки не будет найден выход из кризисный ситуации, то дефицит основных продуктов питания и рост цен на них станет для Астаны серьезной проблемой.

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Жалоба модератору
Дениза Токоева
17.11.2017, 12:53
Карма: -34
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Плюсов: 98
Минусов: 132
Комментариев: 216

Назарбаев используя СМИ настраивает свои народ против Кыргызстана. 

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