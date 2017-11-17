Даурен Абаев: Аблязов не управляет интернетом Казахстана

На медиакурултае в Алматы министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев заявил, что беглый банкир Мухтар Аблязов не управляет казахстанским интернетом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Вопрос: когда перестанут блокировать интернет, когда нашим интернетом перестанет управлять Аблязов, задала блогер Дина Сабирова. "Аблязов не управляет интернетом Казахстана. Как мы получаем интернет, кто-нибудь знает? Есть достаточно сложная система. Мы получаем интернет не из воздуха, мы его получаем по кабелю. Соответственно, иногда происходят технические сбои. Они происходят часто. У нас пять операторов международной связи, которые имеют право получать интернет. Получается, это разные игроки", - ответил министр Абаев. Также он добавил, что за последние пять лет объем информации увеличился. Отметим, последний раз сбой в работе Instagram произошел 15 ноября, примерно в 16.00 по времени Астаны.