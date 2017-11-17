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Дезертир Генерального штаба четыре года работал в России

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Аида Джумашева

Кара-Суйский районный суд Ошской области вынес приговор в отношении бывшего командира артиллерийского дивизиона М.А.М. Согласно вердикту суда, М.А.М. приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Так, из приговора суда следует, что военнослужащий войсковой части 92840 Генерального штаба 5 октября 2013 года самовольно покинул часть и скрылся в неизвестном направлении.

На суде М.А.М признался, что действительно самовольно покинул службу. Он объяснил это тем, что в то время у него были сложные семейные обстоятельства.

"Я служил в этой части с 2010 года. В связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами решил покинуть часть и уехал в Россию на заработки. Там работал в разных местах. Когда узнал, что в отношении меня возбудили уголовное дело, добровольно вернулся в страну. 6 сентября 2017 года прилетел в Ош и был задержан в аэропорту сотрудниками Пограничной службы. Со стороны военнослужащих части никаких притеснений не было", - сказал М.А.М.

Суд признал военнослужащего полностью виновным и приговорил М.А.М к двум годам лишения свободы условно.

Отметим, войсковая часть 92840 в настоящий момент относится к 8-й Гвардейской мотострелковой дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора И. В. Панфилова. Данная часть расположена в Кара-Суйском районе Ошской области.

URL: http://www.vb.kg/369778
Теги:
дезертирство, Кара-Суйский район, Россия, суд, Генеральный штаб
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Комментарии
V.P. Time
17.11.2017, 14:01
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Удивительно, что такой  офицер-недоумок (из заметки не поймешь офицер ли он или рядовой) работал  в Генеральном штабе. Он, офицер,что не знал чем грозит дезертирство?  Можно еще как-то оправдать  молодого призывника за такой проступок. не не офицера же. Однако....

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