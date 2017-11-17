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В мэрии обсудили три главные проблемы столицы

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Руслан Изреков

В столице состоялась коллегия мэрии города Бишкека. На заседании были рассмотрены три вопроса: о ходе выполнения распоряжения правительства КР от 12 июня 2015 года №266-р "Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в КР на 2015-2017 гг.", ход исполнения плана мероприятий по выполнению государственной стратегии антикоррупционной политики КР и подготовка и начало отопительного периода 2017/2018 года.

По первому вопросу с докладом выступил вице-мэр столицы Геннадий Милицкий. Он проинформировал членов коллегии о том, что для обеспечения безопасности дорожного движения установлены дорожные знаки, нанесены дорожные разметки, в том числе около 76 городских школ и 33 детских садов установлены искусственные неровности нового образца.

Докладчик также отметил, что в 2017 году начаты работы по модернизации светофорных объектов с заменой ламповых светофоров на светодиодные, завершаются работы по 17 запланированным перекресткам, проведено 7 рейдов общественного транспорта и составлено более 5 тысяч протоколов в отношении водителей общественного транспорта.

Далее с докладом выступил заведующий отделом по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами мэрии столицы Эрмек Чечейбаев, который рассказал об исполнении плана мероприятий по госстратегии антикоррупционной политики КР и отметил, что с начала года на личном приеме мэра города Бишкек было принято 69 горожан, на личном приеме вице-мэров и руководителя аппарата - 450 горожан.

По информации начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Нурлана Касымова, отопительный период проходит в рабочем режиме, к отоплению подключены все жилые дома и хозсубъекты – 2589 многоэтажных жилых домов, 81 учреждение здравоохранения, 93 общеобразовательных учреждения, 87 учреждений дошкольного возраста.

По итогам заседания были приняты соответствующие постановления коллегии.

URL: http://www.vb.kg/369780
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Алинур Молдокматов
17.11.2017, 13:18
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Умники. Вы просто увольте в ГАИ всех начальников и сотрудников, поднимите зп и соцпакет лучше предоставьте, конкурс проведите и вы не узнаете новых гаишников, но и отмазаться не получится.

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