РК: Перевозчики из КР превзошли свой рекорд по нарушениям на дорогах

С начала года дальнобойщики из Кыргызстана совершили почти 1400 нарушений. Такие данные опубликованы на сайте министерства по инвестициям и развитию республики Казахстан.

"В период с 1 января по 14 ноября 2017 года на территории Казахстана было проверено 22 тыс. 192 грузовых АТС из Кыргызстана, среди них выявлено 1376 нарушений. Это больше, чем аналогичный показатель по нарушениям за полный 2016 год. Тогда перевозчики из Кыргызстана нарушили закон 1141 раз.

Если говорить о характере нарушений, самыми частыми являются отсутствие товарно-транспортной накладной (CMR) – 516 случаев; нарушение весогабаритных параметров – 288; отсутствие сертификата при перевозке скоропортящихся грузов – 260; осуществление каботажных перевозок – 166", - сообщают в ведомстве.

Среди других нарушений можно отметить отсутствие казахстанского бланка разрешения на транзитный проезд при нерегулярной перевозке пассажиров, нарушение правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в РК в международном сообщении, нарушение правил перевозки грузов, нарушение правил перевозок опасного груза, нарушение правил пожарной безопасности на транспорте.