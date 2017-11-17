Погода
$ 69.68 - 69.84
€ 82.28 - 82.82

РК: Перевозчики из КР превзошли свой рекорд по нарушениям на дорогах

246  2
Алексей Тимаев

С начала года дальнобойщики из Кыргызстана совершили почти 1400 нарушений. Такие данные опубликованы на сайте министерства по инвестициям и развитию республики Казахстан.

"В период с 1 января по 14 ноября 2017 года на территории Казахстана было проверено 22 тыс. 192 грузовых АТС из Кыргызстана, среди них выявлено 1376 нарушений. Это больше, чем аналогичный показатель по нарушениям за полный 2016 год. Тогда перевозчики из Кыргызстана нарушили закон 1141 раз.

Если говорить о характере нарушений, самыми частыми являются отсутствие товарно-транспортной накладной (CMR) – 516 случаев; нарушение весогабаритных параметров – 288; отсутствие сертификата при перевозке скоропортящихся грузов – 260; осуществление каботажных перевозок – 166", - сообщают в ведомстве.

Среди других нарушений можно отметить отсутствие казахстанского бланка разрешения на транзитный проезд при нерегулярной перевозке пассажиров, нарушение правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в РК в международном сообщении, нарушение правил перевозки грузов, нарушение правил перевозок опасного груза, нарушение правил пожарной безопасности на транспорте.

URL: http://www.vb.kg/369782
Теги:
грузоперевозки, Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
sarishkin jva
17.11.2017, 12:23
Карма: +38
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 51
Минусов: 13
Комментариев: 81

уже не знают какую отмазку придумать решили ляпнуть это ?!мдэ елбасы видимо уже совсем с головой перестал дружить  так если и дальше пойдет уже совсем скоро снесут его с трона зачем им такой елбасы который из личных обид отыгрывается на простом народе 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Тимур Байнудинов
17.11.2017, 13:20
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 50
Минусов: 42
Комментариев: 122

А будто это все только сейчас началось, а раньше не было? Будут еще миллион причин, ждите. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  