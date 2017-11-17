Ученые рассказали об опасных свойствах пищевой соли

Группа исследователей из Бельгии, Германии и США поставила перед собой цель выяснить, на самом ли деле соленая пища вредна для здоровья. Результаты ошеломили всех, передает портал Utro.ru.

Сначала ученые изучали экскременты грызунов, которых кормили пищей с высоким содержанием соли. Оказалось, что довольно скоро на такой диете "садился" кишечник. В кишечной микрофлоре стремительно исчезали бактерии Lactobacillus murinus. Они продуцируют молочную кислоту, а кислая среда, в свою очередь, препятствует размножению большинства патогенных бактерий и грибов.

Недостаток лактобактерий у мышей приводил к различным заболеваниям. В том числе к гипертензии - длительному повышению артериального давления, а также к аутоиммунному энцефаломиелиту - поражению головного и спинного мозга. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в Nature.

Затем ученые начали изучать состояние любителей солененького среди людей. Оказалось, что у них происходит не только резкое сокращение количества лактобактерий в кишечнике со всеми сопутствующими негативными последствиями, но и отмечается рост числа клеток Т-хелперов 17-го типа, которые отвечают в том числе за подавление аллергических реакций на различные возбудители и участвуют в противоопухолевой иммунной реакции организма.

Таким образом, научно доказано, что употребление соленой пищи приводит не только к ухудшению внешнего вида - проблемам кожи и излишней полноте, но и грозит более серьезными, даже смертельными заболеваниями.