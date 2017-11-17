Временным президентом Зимбабве стал Крокодил

Военные Зимбабве, арестовавшие президента Роберта Мугабе, заявляют, что с ним все благополучно. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Twitter самопровозглашенного правительства.

По словам путчистов, 17 ноября в должность и. о. президента вступит вице-президент Эммерсон Мнангагва (в стране он известен по прозвищу Крокодил). 6 ноября Мугабе отстранил своего зама от власти, надеясь сделать преемницей жену.

Тем временем глава Африканского Союза президент Гвинеи Альфа Конде осудил события в Зимбабве, "похожие на переворот", пишет DW.

"Африканский Союз - против любого захвата власти с применением силы", - сказал он, призвав военных вернуться в казармы.

Афросоюз поддерживает легитимное правительство страны, подчеркнул гвинейский лидер.

Он отверг необходимость посредничества со стороны организации, отметив, что военные должны уважать конституционный строй. Этого Конде ожидает и от Мугабе при передаче власти.

СМИ сообщали, что Мугабе отверг предложение об уходе в отставку. При этом в микроблоге путчисты отмечают, что завтра он должен отказаться от поста в пользу Мнангагвы.

15 ноября, как сообщалось, замбабвийские военнослужащие посадили 93-летнего президента Роберта Мугабе, правившего страной 37 лет, под домашний арест.