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Временным президентом Зимбабве стал Крокодил

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Военные Зимбабве, арестовавшие президента Роберта Мугабе, заявляют, что с ним все благополучно. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Twitter самопровозглашенного правительства.

По словам путчистов, 17 ноября в должность и. о. президента вступит вице-президент Эммерсон Мнангагва (в стране он известен по прозвищу Крокодил). 6 ноября Мугабе отстранил своего зама от власти, надеясь сделать преемницей жену.

Тем временем глава Африканского Союза президент Гвинеи Альфа Конде осудил события в Зимбабве, "похожие на переворот", пишет DW.

"Африканский Союз - против любого захвата власти с применением силы", - сказал он, призвав военных вернуться в казармы.

Афросоюз поддерживает легитимное правительство страны, подчеркнул гвинейский лидер.

Он отверг необходимость посредничества со стороны организации, отметив, что военные должны уважать конституционный строй. Этого Конде ожидает и от Мугабе при передаче власти.

СМИ сообщали, что Мугабе отверг предложение об уходе в отставку. При этом в микроблоге путчисты отмечают, что завтра он должен отказаться от поста в пользу Мнангагвы.

15 ноября, как сообщалось, замбабвийские военнослужащие посадили 93-летнего президента Роберта Мугабе, правившего страной 37 лет, под домашний арест.

URL: http://www.vb.kg/369788
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Комментарии
Банин Александр
17.11.2017, 13:33
Карма: -37
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Плюсов: 133
Минусов: 170
Комментариев: 286

Хан вечный помрет и там тоже назначат какое-нибудь животное из его окружения. 

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