В Сокулуке мужчина делал сердечки из гашиша. Его осудили на 13 лет тюрьмы

Сокулукский районный суд Чуйской области приговорил 39-летнего С. Алмазбека к 13 годам лишения свободы по статье "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических веществ без цели сбыта".

Так, из приговора суда следует, что С. Алмазбек, уроженец Джалал-Абадской области, был ранее судим по этой же статье и приговорен к штрафу в размере 30 тысяч сомов.

В конце августа 2015 года, находясь у себя дома в селе Сары-Согот Джалал-Абадской области Алмазбек незаконно изготовил гашиш, спрессовал его и придал ему разные формы и размеры, в том числе и формы в виде сердец. Позже он перевез свои "произведения" в город Шопоков Чуйской области и стал хранить его для продажи. Мужчина не только активно искал покупателя наркотиков, но и периодически его употреблял.

Спустя полгода С. Алмазбек был задержан сотрудниками ГСКН. В присутствии понятых у него было обнаружено и изъято два свертка, где находились брикеты разной формы и размеров с гашишем. Всего у мужчины было изъято 444 грамма наркотиков.

Сокулукский районный суд, рассмотрев уголовное дело, признал его виновным и осудил по статье "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ" и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Суд также постановил принудительно лечить подсудимого С. Алмазбека от наркомании в местах лишения свободы.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, адвокат обжаловал приговор в вышестоящей инстанции. И 14 ноября судебная коллегия Чуйского областного суда оставила приговор Сокулукского районного суда без изменений.