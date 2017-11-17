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Адвокат Текебаева: Суд незаконно наложил арест на мои счета

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Аида Джумашева

Счета адвоката осужденного парламентария Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакуновой арестованы. Об этом сегодня, 17 ноября, "ВБ" сообщила сама Токтакунова.

По ее словам, о том, что суд наложил арест на счет, она узнала сегодня.

"Согласно Гражданско-процессуальному кодексу и Закону "Об исполнительном производстве" на зарплату и пенсию арест не накладывается. О том, что моя карточка заблокирована, я узнала сегодня утром. Три дня назад я брала со счета деньги, ареста не было. Выяснилось, что постановление о наложении ареста на мою зарплату вышло 31 октября", - сказала Токтакунова.

Напомним, что в марте текущего года Генеральная прокуратура подавала иск на адвокатов Омурбека Текебаева, в том числе и на Таалайгуль Токтакунову после заявления о контрабандном грузе на Боинге 747, упавшем в январе близ аэропорта "Манас". В октябре суд удовлетворил иск надзорного органа о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева. Согласно решению суда ответчики должны выплатить 10 миллионов сомов.

URL: http://www.vb.kg/369791
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
sarishkin jva
17.11.2017, 12:41
Карма: +38
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 51
Минусов: 13
Комментариев: 81

Тутвся правда о вашем любимомМародере."Ата-мекеновец" ОмурбекТекебаев продолжает опровергать

обвинения, которые звучат в его адрес и в сторону его однопартийцев. Этого человека можно понять, от серьезных обвинений можно увернуться только путем самооправдания. Но это дело должно быть повторно расследовано, чтобы выяснить, насколько причастна партия "Ата Мекен" к "мародер-гейту", дать юридическую оценку. Весь народ этого и ждет. Таково требование истории, времени.Тем не менее, о многом говорит то, что претензии А. Юсупова постепенно начали находить подтверждение. Например, сайт издательского дома

"Вечерний Бишкек" опубликовал интересную статью об Омурбеке Чиркешовиче. Вот что говорится в статье:"Племянник Омурбека Текебава Азамат живет в квартире, которая до 2010 года принадлежала

бакиевцу Сабирджану Хабибулину. Он владел квартирой №89 в доме №20 в 7 микрорайоне Бишкека. Здесь и проживает родственник Текебаева. Интересно, что в этой квартире продолжительное время проживал и сам лидер "Ата Мекена".Между тем Хабибулин, бывший сотрудник МВД КР, член правления ОФ "Безопасность и

правопорядок", который возглавлял Жаныш Бакиев, после апрельских событий неоднократно посещал Минск, где встречался с Бакиевыми.Как квартира Хабибулина перешла в руки родственников Текебаева? Этот вопрос очень щепетильный. Фактически недвижимость человека, который после революции регулярно посещал Бакиевых

в Минске, вдруг оказалась в собственности племянника Текебаева. Вопросов много…Эту информацию опровергла пресс-служба "Ата Мекена".

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sarishkin jva
17.11.2017, 13:05
Карма: +38
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 51
Минусов: 13
Комментариев: 81

"Пресс-службафракции "Ата Мекен" официально заявляет, что эта информация не соответствует  ействительности. А.А. Текебаев купил квартиру, находящуюся по адресу г. Бишкек, мкр №7, д. № 20, кв. 89

у Ж.С. Супаналиевой 3 ноября 2010 года, о чем свидетельствует договор купли-продажи №2010/135367 от 3.11.2010. Данная квартира была приобретена Ж.С. Супаналиевой еще в 2009 году у Сабиржана Хабибулина. Договор купли-продажи №2009/75100 от 02.07.09".Так попытались опровергнуть "ата-мекеновцы" и снова подставились.Оказалось,что Супаналиева является снохой Хабибулина. Супругой последнего является

Рыскуль Мамакеева. Она по линии отца  приходится двоюродной сестрой Каныбека Мамакеева, женой которого и является Жамиля Супаналиева.В то же время  обвиняемый в мародерстве Абдулла Юсупов во время допроса показал именно на эту квартиру, которую забрали у друга Жаныша Бакиева - Хабибулина. Следует отметить,

Юсупов раскрыл "ата-мекеновцам" все карты. Они знали про объекты, принадлежавшие друзьям и приближенным Бакиевых, в числе которых оказалась и квартира Хабибулина".Говорят: "Дурное дело и через сорок лет всплывет". Становится очевидно, что во время апрельских событий, когда проливалась кровь сотен ребят, "ата-мекеновцы" во главе с Омурбеком Чиркешовичем захватывали имущество Бакиевых, занимались мародерством, что позволило им мгновенно превратиться в олигархов после революции. Бесспорно,

что народ и история дадут свою оценку таким политикам.

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Адилет Кадыров
17.11.2017, 13:33
Карма: -19
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Плюсов: 100
Минусов: 119
Комментариев: 224

Наказать этих гнилых аферистов и ушактологов. Пусть будут знать, что нельзя вот так вот взять и облить грязью человека и при этом не получить наказания. 

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