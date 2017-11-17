Адвокат Текебаева: Суд незаконно наложил арест на мои счета

Счета адвоката осужденного парламентария Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакуновой арестованы. Об этом сегодня, 17 ноября, "ВБ" сообщила сама Токтакунова.

По ее словам, о том, что суд наложил арест на счет, она узнала сегодня.

"Согласно Гражданско-процессуальному кодексу и Закону "Об исполнительном производстве" на зарплату и пенсию арест не накладывается. О том, что моя карточка заблокирована, я узнала сегодня утром. Три дня назад я брала со счета деньги, ареста не было. Выяснилось, что постановление о наложении ареста на мою зарплату вышло 31 октября", - сказала Токтакунова.

Напомним, что в марте текущего года Генеральная прокуратура подавала иск на адвокатов Омурбека Текебаева, в том числе и на Таалайгуль Токтакунову после заявления о контрабандном грузе на Боинге 747, упавшем в январе близ аэропорта "Манас". В октябре суд удовлетворил иск надзорного органа о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева. Согласно решению суда ответчики должны выплатить 10 миллионов сомов.