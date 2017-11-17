Адвокат Текебаева: Суд незаконно наложил арест на мои счета

Тутвся правда о вашем любимомМародере."Ата-мекеновец" ОмурбекТекебаев продолжает опровергать
обвинения, которые звучат в его адрес и в сторону его однопартийцев. Этого человека можно понять, от серьезных обвинений можно увернуться только путем самооправдания. Но это дело должно быть повторно расследовано, чтобы выяснить, насколько причастна партия "Ата Мекен" к "мародер-гейту", дать юридическую оценку. Весь народ этого и ждет. Таково требование истории, времени.Тем не менее, о многом говорит то, что претензии А. Юсупова постепенно начали находить подтверждение. Например, сайт издательского дома
"Вечерний Бишкек" опубликовал интересную статью об Омурбеке Чиркешовиче. Вот что говорится в статье:"Племянник Омурбека Текебава Азамат живет в квартире, которая до 2010 года принадлежала
бакиевцу Сабирджану Хабибулину. Он владел квартирой №89 в доме №20 в 7 микрорайоне Бишкека. Здесь и проживает родственник Текебаева. Интересно, что в этой квартире продолжительное время проживал и сам лидер "Ата Мекена".Между тем Хабибулин, бывший сотрудник МВД КР, член правления ОФ "Безопасность и
правопорядок", который возглавлял Жаныш Бакиев, после апрельских событий неоднократно посещал Минск, где встречался с Бакиевыми.Как квартира Хабибулина перешла в руки родственников Текебаева? Этот вопрос очень щепетильный. Фактически недвижимость человека, который после революции регулярно посещал Бакиевых
в Минске, вдруг оказалась в собственности племянника Текебаева. Вопросов много…Эту информацию опровергла пресс-служба "Ата Мекена".