В сезон Иссык-Куля налоговики "проверку" проводят с семьей и любовницами

Сотрудники Налоговой службы в разгар туристического сезона приезжают на проверку к представителям малого бизнеса, кто владеет гостевыми домами на Иссык-Куле. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Парламентарий отметила, что малый бизнес у правительства ничего не просит, однако со стороны госорганов много препятствий.

В частности, сотрудники налоговой службы приезжают на проверку сроком на месяц в разгар туристического сезона. "Они проверяют именно в этот период, мало того, привозят свои семьи, родных, друзей, вплоть до любовниц", - добавила она.

После этой фразы сидящие в зале чиновники и депутаты засмеялись.

Сурабалдиева заметила, что сидящим смешно, наверное, только потому, что они не кормят свои семьи и не живут на эти средства, поступающие от трехмесячного туристического сезона.

Глава налоговой службы Октябрь Абдукаимов в свою очередь ответил, что есть налоговый контракт, согласно которому выездные проверки невозможны.

Депутат добавила, что не у каждого малого бизнеса есть свой юрист, и при виде налоговика с "корочкой", они, испугавшись, создают им все условия.