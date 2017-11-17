Активисты призывают президента не подписывать поправки в Водный кодекс

В Кыргызстане начали сбор подписей против закона, разрешающего вести разработку месторождений у подножия ледников. Петиция опубликована на площадке change.org.

Вчера, 16 ноября депутаты ЖК КР приняли поправки в Водный Кодекс. Новая редакция кодекса позволяет в некоторых случаях вести разработку месторождений на ледниках, и "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.

Активисты выступили с резкой критикой поправок и проводили митинги в Бишкеке. Они считают, что разработка районов ледников приведет к экологической катастрофе.

"Принятие поправок, разрешающих вести работы на ледниках по причине стратегической важности рудника, является индульгенцией, позволяющей до конца разрушить ледники Лысый и Давыдова, и не выплатить ни копейки за нанесенный ущерб. Мы получим уменьшение водных ресурсов из-за глобального таяния, и вдобавок эти исчезающие ресурсы будут необратимо загрязнены, и никаких национальных средств на устранение этого загрязнения не хватит", - отмечено в обращении.

Они призывают президента Алмазбека Атамбаева не подписывать измененный Водный кодекс, а парламенту - организовать более широкие консультации с общественностью и полноценные общественные слушания.

"Мы призываем экспертов, экологов, горняков, геологов предложить более приемлемое и природосберегающее решение данного вопроса. Проблема одного рудника не должна решаться изменением национального законодательства, а программой мероприятий только для данного рудника. Национальное экологическое законодательство должно быть одинаково для всех!" - отмечено в петиции.