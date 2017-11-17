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Активисты призывают президента не подписывать поправки в Водный кодекс

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Айдана Абдуваитова

В Кыргызстане начали сбор подписей против закона, разрешающего вести разработку месторождений у подножия ледников. Петиция опубликована на площадке change.org.

Вчера, 16 ноября депутаты ЖК КР приняли поправки в Водный Кодекс. Новая редакция кодекса позволяет в некоторых случаях вести разработку месторождений на ледниках, и "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.

Активисты выступили с резкой критикой поправок и проводили митинги в Бишкеке. Они считают, что разработка районов ледников приведет к экологической катастрофе.

"Принятие поправок, разрешающих вести работы на ледниках по причине стратегической важности рудника, является индульгенцией, позволяющей до конца разрушить ледники Лысый и Давыдова, и не выплатить ни копейки за нанесенный ущерб. Мы получим уменьшение водных ресурсов из-за глобального таяния, и вдобавок эти исчезающие ресурсы будут необратимо загрязнены, и никаких национальных средств на устранение этого загрязнения не хватит", - отмечено в обращении.

Они призывают президента Алмазбека Атамбаева не подписывать измененный Водный кодекс, а парламенту - организовать более широкие консультации с общественностью и полноценные общественные слушания.

"Мы призываем экспертов, экологов, горняков, геологов предложить более приемлемое и природосберегающее решение данного вопроса. Проблема одного рудника не должна решаться изменением национального законодательства, а программой мероприятий только для данного рудника. Национальное экологическое законодательство должно быть одинаково для всех!" - отмечено в петиции.

URL: http://www.vb.kg/369793
Теги:
Кумтор, экология
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Комментарии
Герда Каева
17.11.2017, 15:28
Карма: +10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 31
Минусов: 21
Комментариев: 145

Когда коту делать нечего - он шары лижет. Кумтор не может встать, это стратегическое предприятие.За его остановку  - уголовное наказание. 

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Гульнура Бекболотбекова
17.11.2017, 15:42
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 12
Минусов: 1
Комментариев: 35

Судя по обращению к руководству страны на английском !!!! Это проект Сорос или другой грантошмондской конторы. https://www.change.org/p/stop-amendments-to-the-water-code-of-kyrgyzstan-save-the-davidov-and-lysyi-glaciers?recruiter=834990356&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition

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Дениза Токоева
17.11.2017, 16:25
Карма: -33
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 99
Минусов: 132
Комментариев: 217

Если ледник сползет то не будет ничего хорошо ни нам ни кумтору.

0
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