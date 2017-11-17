В ЖК предложили вместо повышения расходов госорганов построить соцобъекты

Надо сокращать госорганы, надо экономить на всем, но на чем нельзя экономить, так это на их зарплате. Им надо выше платить и дальше поднимать зп, за счет экономии. Так будет правильнее.
Вместо повышения расходов государственных органов предложили построить дома учителям, врачам и выпускникам детских домов. Такое предложение озвучила сегодня, 17 ноября, депутат Эльвира Сурабалдиева на заседании комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.
По ее словам, в этом году бюджет увеличили военной прокуратуре и судебной системе. Повышение расходов исчисляются миллионами.
"Почему именно им нужно повышать командировочные? Или они выиграли международные суды?" - спросила она.
Вместо этого депутат предложила построить социальные объекты.
Министр финансов Адылбек Касымалиев объяснил увеличение финансирования этих организаций нехваткой средств на командировки.
"Если мы будем выполнять все их (прим. - органов Военной прокуратуры и судебной системы) запросы, то придется выделить около 20 млрд сомов", - пояснил он.