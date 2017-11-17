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В ЖК предложили вместо повышения расходов госорганов построить соцобъекты

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Гулиза Авазова

Вместо повышения расходов государственных органов предложили построить дома учителям, врачам и выпускникам детских домов. Такое предложение озвучила сегодня, 17 ноября, депутат Эльвира Сурабалдиева на заседании комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.

По ее словам, в этом году бюджет увеличили военной прокуратуре и судебной системе. Повышение расходов исчисляются миллионами.

"Почему именно им нужно повышать командировочные? Или они выиграли международные суды?" - спросила она.

Вместо этого депутат предложила построить социальные объекты.

Министр финансов Адылбек Касымалиев объяснил увеличение финансирования этих организаций нехваткой средств на командировки.

"Если мы будем выполнять все их (прим. - органов Военной прокуратуры и судебной системы) запросы, то придется выделить около 20 млрд сомов", - пояснил он.

URL: http://www.vb.kg/369794
Теги:
бюджет, парламент
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Комментарии
Банин Александр
17.11.2017, 13:38
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Надо сокращать госорганы, надо экономить на всем, но на чем нельзя экономить, так это на их зарплате. Им надо выше платить и дальше поднимать зп, за счет экономии. Так будет правильнее. 

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