В ЖК предложили вместо повышения расходов госорганов построить соцобъекты

Вместо повышения расходов государственных органов предложили построить дома учителям, врачам и выпускникам детских домов. Такое предложение озвучила сегодня, 17 ноября, депутат Эльвира Сурабалдиева на заседании комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.

По ее словам, в этом году бюджет увеличили военной прокуратуре и судебной системе. Повышение расходов исчисляются миллионами.

"Почему именно им нужно повышать командировочные? Или они выиграли международные суды?" - спросила она.

Вместо этого депутат предложила построить социальные объекты.

Министр финансов Адылбек Касымалиев объяснил увеличение финансирования этих организаций нехваткой средств на командировки.

"Если мы будем выполнять все их (прим. - органов Военной прокуратуры и судебной системы) запросы, то придется выделить около 20 млрд сомов", - пояснил он.