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Горнопромышленники: Принятие поправок в Водный кодекс стало уроком

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ВБ

Жогорку Кенеш КР поддержал поправки в Водный кодекс КР и тем самым создал условия для выхода из ситуации, связанной с дальнейшей эксплуатацией рудника Кумтор. Об этом говорится в заявлении Ассоциации горнопромышленников и геологов КР.

"Это было компромиссное решение. Ледник Давыдова находится в движении, и этот необратимый процесс начался "не сегодня и не вчера". Нынешнее правительство оказалось заложником тех решений, которые принимались в 1990-е годы и в начале 2000-х годов по проекту "Кумтор".

В 2009 году ратификацией Соглашения о новых условиях по проекту "Кумтор" была создана законодательная коллизия с национальным законодательством Кыргызской Республики.

Нынешняя ситуация должна стать для нас всех большим уроком. С самого начала реализации проекта "Кумтор" были допущены серьезные просчеты и ошибки. Руководство страны того периода принимало решение в закрытом режиме, без общественного обсуждения и привлечения компетентных специалистов горного дела.

Правительство Кыргызской Республики и парламент взяли на себя ответственность по обеспечению бесперебойной работы крупнейшего бюджетообразующего предприятия страны, объемы производства которого составляют 8-10% от ВВП республики, 50% от промышленности, 50% от экспорта. Надеемся, что и в дальнейшем ЖогоркуКенеш КР и правительство будут работать в конструктивном формате, прозрачно и эффективно. В свою очередь Ассоциация горнопромышленников и геологов КР готова оказывать максимальное содействие и экспертную поддержку по всем вопросам развития горной промышленности", - заявили в ассоциации.

Напомним, вчера, 16 ноября, парламент Кыргызстана одобрил поправки в Водный кодекс в третьем чтении. Поправки в Водный кодекс позволят в некоторых случаях разработку месторождений на ледниках. "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый. Дуйшенбек Зилалиев, занимавший в этот момент пост вице-премьера, отмечал, что если принять поправки, то правительство привлечет 12,7 млрд сомов для экономики Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/369795
Теги:
горнодобывающий сектор, экология, Кумтор
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Комментарии
Гульнура Бекболотбекова
17.11.2017, 13:07
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Комментариев: 30


Правительство Кыргызской Республики и парламент взяли на себя ответственность по обеспечению бесперебойной работы крупнейшего бюджетообразующего предприятия страны, объемы производства которого составляют 8-10% от ВВП республики, 50% от промышленности, 50% от экспорта.

Правительство и депутаты приняли рациональное решение, закрытие рудника не решило бы экологических проблем, но создало бы огромные экономические трудности для государства.

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Банин Александр
17.11.2017, 13:36
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Минусов: 170
Комментариев: 286

Пусть ледник накроет Кумтор, прекратятся поступления в бюджет, будут иски и суды. Будут одни проблемы, зато мы спасли ледник, который дальше будет таять и сползать ниже и ниже.

0
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